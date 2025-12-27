[헤럴드경제=민성기 기자] 박주민 더불어민주당 의원은 각종 논란에 휩싸인 김병기 원내대표와 관련해 “저 같으면 당에 부담을 안 주는 방법과 방향에 대해 깊게 고민했을 것 같다”고 말했다.

내년 6·3 지방선거 서울시장 출마를 준비 중인 박 의원은 26일 밤 cpbc ‘김준일의 뉴스 공감’과 인터뷰에서 김 원내대표의 거취 문제를 직접 언급하긴 어렵다면서도 “이런 얘기가 나오면 의혹받는 것 자체도 상당히 문제가 있다고 인식할 것 같다”며 이같이 밝혔다.

당내 분위기에 대해선 “당원들이 매우 엄중한 상황으로 인식하고 있는 것 같고 당내에서도 당원들 마음, 민심을 가늠자로 삼아서 당의 도덕성에 흠결이 가 개혁 속도가 떨어지는 일이 없도록 기민하고 신속하게 움직여야 한다는 목소리가 높다”고 했다.

이어 “사실관계가 분명히 밝혀질 필요가 있고 그에 따른 조치가 필요하다”며 적법성 여부는 사실관계가 드러난 뒤 논할 문제라고 했다.

다만 “고가의 숙박권을 받은 점은 보좌진과 관계라는 부분과는 별개의 문제로 이는 좀 무겁게 판단돼야 할 부분이다”고 지적했다.

앞서 김 원내대표는 항공사로부터 고가 숙박권을 제공받고, 보좌진과 관련한 각종 폭로가 이어지며 논란의 중심에 서 있다.