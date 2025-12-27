[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 청송사과 부가가치 향상과 지역 농산물 가공산업 활성화를 위해 개발한 가공제품 3종 ‘청송사과김·애플블리스·예쁘니까 사과해’를 본격 판매한다고 27일 밝혔다.

이번 제품은 청송군농업기술센터가 연구·개발한 기술을 바탕으로 특허 출원, 기술이전, 시제품 평가 등 체계적인 절차를 거쳐 완성됐다.

특히 청송 풋사과를 활용한 차별화된 가공기술로 제품 경쟁력을 높였다.

청송군농업기술센터는 이번달 판매자 모집공고를 통해 소노벨 청송, 해뜨는농장, 까치가족을 판매업체로 선정했다.

소노벨 청송은 굿앤굿스 마트를 통해 제품을 판매한다. 해뜨는농장은 관광객 대상 오프라인 판매와 사이소몰 등 온라인 판매를 병행할 예정이다. 까치가족은 유튜브 홍보와 네이버스토어를 통해 판매에 나선다.

‘청송사과김’은 ‘풋사과 소금 및 이의 제조방법’ 특허 기술을 적용한 제품이다.

지난 6월 한국맥꾸룸과 기술이전 협약을 통해 생산된 풋사과소금을 사용해 제조됐다. 사과 특유 산뜻한 풍미와 감칠맛이 특징이다.

‘애플블리스’는 ‘풋사과 식초 과립 및 이의 용도’ 특허를 기반으로 개발된 제품으로, 경북바이오산업연구원에 의뢰해 제작됐다.

청송사과를 발효 후 동결건조하고, 콜라겐과 유산균으로 코팅한 과립형 식초 제품으로 간편하게 섭취할 수 있다.

‘예쁘니까 사과해’는 청송사과 추출물이 함유된 마스크팩이다. 상큼한 사과향과 함께 피부결 개선과 주름·생기 케어에 도움을 준다. 청송읍·진보면 하나로마트, 한우프라자, 송원APC, 프리티 등에서 판매 중이다.

청송군 관계자는 “청송사과 가공제품 다양화와 판로 확대를 통해 지역 농산물 부가가치를 높이고 더 많은 소비자가 청송사과 우수성과 청송 매력을 직접 체험할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.