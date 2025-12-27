[헤럴드경제=민성기 기자] 구독자 225만명을 보유한 영어 교육 유튜버 올리버쌤이 미국 이민 생활을 포기하고 다시 한국에 돌아오겠다고 밝혔다.

지난 26일 올리버쌤은 자신의 유튜브 채널에 ‘한국인 와이프와 미국 이민 8년 차 이제는 진짜 포기합니다’라는 제목의 영상을 공개했다.

한국인 아내와 결혼한 뒤 한국에서 생활하다 고향인 미국 텍사스로 간 올리버쌤은 “미국은 강대국이니까 (경제가) 문제없겠다고 생각하시는 분들 많겠지만, 실제로는 아니다”라고 말했다.

그는 가장 먼저 세금 문제를 꼬집었다. 8000평 부지 전원주택에 거주하는 그는 “2026년부터 재산세 8000달러(약 1156만원)를 내야 한다”며 “주택 보험비는 4402달러(약 637만원)다. 집을 소유하는 것만으로도 1년에 1800만원을 내야 한다”고 토로했다. 그러면서 “앞으로 이 비용이 매년 15% 올라갈 거라는 전망이 있다”고 덧붙였다.

올리버쌤이 거주하고 있는 텍사스는 토네이도, 산불 등 자연재해에 취약해 미국 현지 1, 2위의 대형 보험사들이 모두 가입을 기피하는 지역이다. 빈번한 자연재해에 무방비하게 노출되지 않으려면 비싼 보험을 가입하는 방법 뿐이라는 게 그의 설명이다.

빠른 기후변화로 인한 자연재해에 대한 두려움도 이민을 결심하는 계기가 됐다고 한다. 올리버쌤은 “텍사스는 여름에 40도가 넘는다”며 “아이를 출산하기 2주 전에도 텍사스에 전력난이 생겨서 다 멈췄다. 그때 300명 정도가 사망했다”라고 말했다. 그런데도 텍사스는 이에 대비하는 인프라가 없는 상황이어서 당장 오는 여름도 버텨낼 자신이 없다고 털어놨다.

다음으로는 미국의 공교육 붕괴를 지적했다. 트럼프 행정부는 46년 만에 연방교육부 폐지 절차에 돌입했고 텍사스 주 정부 역시 이를 적극적으로 받아들였다. 실제로 공립학교에 들어가는 예산이 줄어들면서 학생 수도 축소됐다. 교사들에게 급여를 지급하기 어려워 휴교일도 늘리고 있다.

올리버쌤의 아내는 “학교 예산이 많이 줄어들어서 주변 대도시에 있는 큰 학군들도 많이 폐교했다”며 “선생님들도 많이 그만두거나 해고돼서 교사 대신 자격증 없는 일반인이 채우고 있다”라고 전했다.

미국의 악명높은 의료 시스템도 미국살이를 포기하게 만든 요인이다. 올리버쌤의 아내는 “할아버지가 췌장암 말기 판정을 받으셨다”며 “이전에도 여러 번 증상을 보이셨고, 검사를 받고 싶으셔서 병원에 찾아갔지만 주치의를 만나는 게 오래 걸렸다”고 회상했다.

이어 “겨우 만나니 소금 먹고 쉬라고 하더라. 정밀검사를 받고 싶다 해도 받을 수 없고 결국 말기가 되서야 발견했다”며 “이런 위기가 나한테 찾아오면 어떡하지? 하는 두려움이 덮쳐왔다”고 설명했다.

또 “한 달에 (보험료를) 400만원 가량 내는데도 왜 이런 대접을 받아야 하는지 모르겠다. 이곳은 아프면 소모품처럼 없어지는 곳”이라고 비판했다.