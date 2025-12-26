행정1부시장과 기조실장 교체 예상되면서 복지실장 교통실장 문화본부장 재난안전실장 주택실장 등 1급과 2급 여성가족실장, 기후환경본부장, 행정국장, 미래한강본부장 등도 유임 조직 안정성 유지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]오세훈 서울시가 2026년 시정을 이끌어갈 진용을 개편했다.

한 해가 되면 또 다른 조직 분위기 조성을 위해 새로운 인물들로 진용을 짜 힘찬 발걸음을 내딛는 게 바로 인사다.

오 시장은 민선 8기 마지막 해인 2026년을 어떻게 끌고 갈 것인가는 놓고 고민한 결과 26일 오후 2026년 상반기 인사 안을 공개했다.

조직 안정 위해 1급 복지·교통실장과 문화본부장...재난안전실장 주택실장 유임

이번 인사는 조직 안정을 위해 큰 틀을 흔들지 않은 선에서 인사를 단행한 것으로 보인다.

먼저 1급인 윤종장 복지실장과 여장권 교통실장, 김태희 문화본부장을 유임시켰다. 이들 세 사람 모두 실력은 물론 인품도 좋은 것으로 평가받는 서울시 최고 고위층이다.

대신 서울아리수본부장으로 옮긴 경제실장 후임에 이수연 서울정원도시국장을 영전시켜 눈길을 모았다. 특히 이 실장은 1급 자리로 영전돼 이번 인사에서 가장 눈길을 모은 주인공이 됐다.

기술직 한병용 재난안전실장과 최진석 주택실장도 유임, 공로 연수에 들어가는 조남준 도시공간본부장 후임에 안대희 도시기반본부장을 발령냈다.

2급 여성가족실장 홍보기획관, 기후환경본부장, 박진영 미래한강본부장 등도 유임

또 2급인 마채숙 여성가족실장과 민수홍 홍보기획관, 권민 기후환경본부장, 정진우 평생교육국, 강옥현 디지털도시국장, 곽종빈 행정국장, 박진영 미래한강본부장 유임에서도 볼 수 있다.

이는 행정1부시장과 기조실장이 교체됨에 따라 나머지 1급 자리는 유임시켜 조직의 안정을 지키겠다는 포석으로 풀이된다.

또 외교안보교육원 교육을 마친 김영환 국장을 1년 반 정원도시국장을 역임하며 서울정원국제박람회를 성공적으로 이끈 이수연 국장 후임으로 발령냈다. 또 관광체육국장에 미국 연수를 마친 김명주 국장, 시민건강국장 후임에 조영창 국장을 발령낸 점도 주목을 끈다.

또 이상훈 재무국장이 연수에 들어간 반면 말레이시아 연수를 마친 박경환 국장이 맡게 됐다.

이와 함께 2급 구종원 관광체육국장이 말레이시아 연수, 임창수 미래공간기획관도 연수갈 계획이다.

특히 미래공간기획관에 김용학 도기본 철도국장을 6개월만에 영전시켜 기술직 차세대 주자로 키우고 있는 것으로 보인다.

또 지난해와 이번 3급 승진한 김종수 국장을 복지기획관, 이진구 국장을 교통기획관, 김설희 국장을 창조산업기획관 직무대리, 김홍찬 국장을 돌봄고독정책관 직무대리에 발령내 전문성을 기반으로 힘있게 업무를 챙길 것을 주문한 것으로 보인다.

4급(과장) 주요 보직 보면 3급 승진 보인다

예산담당관 강진용, 교통정책과장 박주선, 복지정책과장 박원근, 기후환경정책과장 노수임, 문화정책과장 이혜영, 관광정책과장 하동준 발령은 차기 국장급 요원으로 기회가 주어진 것으로 보면 될 듯하다.

서울시 2026년 인사 발령

◆3급 이상

▲서울아리수본부장 주용태 ▲경제실장 이수연 ▲도시공간본부장 안대희 ▲정원도시국장 김영환 ▲관광체육국장 김명주 ▲ 시민건강국장 조영창 ▲미래공간기획관 김용학 ▲도시기반시설본부장 직무대리 임춘근 ▲규제혁신기획관 이준형 ▲경제일자리기획관 전재명 ▲복지기획관 김종수 ▲교통기획관 이진구 ▲ 자원회수시설추진단장 강필영 ▲민생사법경찰국장 직무대리 변경옥 ▲창조산업기획관 직무대리 김설희 ▲돌봄고독정책관 직무대리 김홍찬 ▲교통운영관 직무대리 한정훈 ▲서울시립대학교 행정처장 직무대리 임재근 ▲도시철도국장 직무대리 진재섭 ▲재무국장 박경환

<국내외 교육 및 파견>▲구종원 이상훈 김현중 임창수 이창현 김규리 최판규 박숙희 정헌기 고석영 권명희

<자치구 전출>▲성동구 부구청장 고광현 ▲은평구 부구청장 안형준 ▲동작구 부구청장 사창훈

◆4급 인사발령(행정)

▲서울브랜드담당관 천세은 ▲감사담당관 양성만 ▲청렴담당관 임국현 ▲안전감사담당관 장선경 ▲자치경찰사업지원과장 이우종 ▲예산담당관 강진용 ▲양성평등담당관 송영희 ▲아동담당관 임하정 ▲외국인이민담당관 이영미 ▲청년정책담당관 권소현 ▲창업정책과장 정명이 ▲금융투자과장 진선영 ▲첨단산업과장 강해라 ▲복지정책과장 박원근 ▲어르신복지과장 김미경 ▲교통정책과장 박주선 ▲도시철도과장 정형철 ▲버스정책과장 김신 ▲택시정책과장 송수성 ▲기후환경정책과장 노수임 ▲자원회수시설과장 이형규 ▲문화정책과장 이혜영 ▲문화예술과장 김국진 ▲문화유산보존과장 허혜경 ▲관광정책과장 하동준 ▲ 평생교육지원정책과장 김윤하 ▲보건의료정책과장 천주환 ▲식품정책과장 경자인 ▲소상공인정책과장 김경미 ▲노동정책과장 김가영 ▲상권활성화과장 한경미 ▲농수산유통과장 양광숙 ▲ 서울기록원장 이은주 ▲총무과장 김지형 ▲세제과장 배덕환 ▲ 세무과장 신애선 ▲38세금징수과장 오세우 ▲디자인산업담당관 서은경 ▲중대재해예방과장 이재화 ▲주택정책과장 이자영 ▲ 균형발전정책과장 손형권 ▲공원여가사업과장 손선희 ▲서울아리수본부 경영관리부장 박진용 ▲서울아리수본부 서부수도사업소장 김성연 ▲서울아리수본부 강서수도사업소장 박은섭 ▲서울아리수본부 강동수도사업소장 임지훈 ▲미래한강본부 총무부장 한광모 ▲보건환경연구원 운영기획부장 김정범 ▲서울역사박물관 경영지원부장 손인호 ▲서울대공원 경영관리부장 이현주 ▲홍보기획관 콘텐츠담당관 직무대리 김현정 ▲약자동행담당관 직무대리 백명철 ▲공기업담당관 직무대리 이순영 ▲아이돌봄담당관 직무대리 최인성 ▲다문화담당관 직무대리 박은숙 ▲창조산업과장 직무대리 김태진 ▲디딤돌소득과장 직무대리 김유진 ▲자활지원과장 직무대리 박월진 ▲ 보행자전거과장 직무대리 이봉희 ▲대기정책과장 직무대리 이홍석 ▲문화유산활용과장 직무대리 우성탁 ▲문화시설과장 직무대리 윤선희 ▲ 관광산업과장 직무대리 남규하 ▲시민협력과장 직무대리 승효선 ▲재난안전예방과장 직무대리 김인겸 ▲ 서울아리수본부 요금관리부장 직무대리 문병기

<전입>▲홍보기획관 민원담당관 김은경 ▲비상기획관 민방위담당관 김경집 ▲산업입지과장 이경자 ▲주차계획과장 한상혁 ▲생활환경과장 박상준

<교류연장>▲친환경급식과장 이귀용 ▲동대문구 파견 최종하

<국내외 훈련 등>▲유형석 최경화 김득삼 박서영 이서진 정한섭 정소진 송미정 이창훈 채명준 한명수

◆4급 인사발령(기술·연구) ▲친환경차량과장 이소연 ▲정보시스템과장 임승철 ▲지역건축안전센터장 박찬규 ▲교량안전과장 김지환 ▲동부도로사업소장 윤병헌 ▲서부도로사업소장 박동욱 ▲남부도로사업소장 김일호 ▲성동도로사업소장 이인규 ▲건축기획과장 노경래 ▲동남권사업과장 임창섭 ▲치수안전과장 정회원 ▲방재시설부장 박영서 ▲도시철도설계부장 이재혁 ▲도시철도토목부장 김근용 ▲서울아리수본부 시설부장 김형준 ▲ 미래한강본부 한강수상활성화부장 이승우 ▲광진구 전출 김상우 ▲양천구 전출 류춘광 ▲강서구 전출 최훈 ▲영등포구 전출 김형석 ▲서울아리수본부 광암아리수정수센터소장 직무대리 조기성 ▲서울아리수본부 강북아리수정수센터소장 직무대리 김태환 ▲동물보호과장 직무대리 배진선 ▲건강관리과장 직무대리 함현진 ▲서북병원 약제부장 직무대리 유희정 ▲정신건강과장 직무대리 김영인 ▲서북병원 간호부장 직무대리 민선정 ▲ 건설기술정책관 품질시험소장 직무대리 김영호 ▲도로관리과장 직무대리 백대열 ▲재정비촉진과장 직무대리 김학선 ▲산지방재과장 직무대리 이경훈 ▲영동대로복합개발추진단장 직무대리 권순환 ▲동작구 전출(국장요원) 김영희 ▲미래공간담당관 직무대리 김지호 ▲주거환경개선과장 직무대리 이승준 ▲한옥건축자산과장 직무대리 곽명희 ▲종로구 전출(국장요원) 김현래 ▲공간정보과장 직무대리 이봉주 ▲서울아리수본부 수도연구부장(4급상당) 김상은

<인사교류 권고>▲서초구 전출입 최홍규 ▲서초구 전출입(국장요원) 김종우

<국내·외교육>▲박태원 유양현 안중욱 이화섭