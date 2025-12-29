지역 거점 투자사 우대…지원 물량 절반은 지역기업에 배정

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 유망 기술기업의 성장과 글로벌 진출을 지원할 ‘스케일업 팁스 운영사(일반)’를 신규 모집한다.

중기부는 12월 29일부터 2026년 1월 30일까지 스케일업 팁스 및 글로벌 팁스에 참여해 중소벤처기업을 발굴·지원할 민간 운영사 50곳 안팎을 선정한다고 밝혔다.

팁스(TIPS)는 민간 투자사가 먼저 유망 기업에 투자하고 이를 추천하면 정부가 연구개발(R&D) 출연금 등을 연계 지원하는 민간 주도형 기술혁신 프로그램이다. 현재 팁스 운영사는 149개, 스케일업 팁스 운영사는 24개가 활동 중이다.

2013년 출범 이후 팁스는 약 5000개 혁신기업을 지원하며 정부 R&D 출연금 2조2000억원의 약 10배에 달하는 21조3000억원 규모의 민간 투자를 유인했다. 기업공개(IPO)에 성공한 기업도 48곳에 이르는 등 성과가 누적되고 있다.

중기부는 2026년부터 팁스를 ‘창업–성장–글로벌’로 이어지는 전주기 지원체계로 고도화하고 지원 규모도 대폭 확대할 방침이다. 스케일업 팁스 지원 기업 수는 기존 152개에서 300개로 늘리고, 글로벌 팁스는 100개 물량으로 새롭게 도입된다.

이에 맞춰 스케일업 단계 이후 기업을 발굴하는 민간 주체의 역할도 강화한다. 스케일업 팁스 운영사는 현재 24개에서 2026년 약 80개까지 확대되며, 운영 형태는 투자사 단독의 ‘일반 운영사’와 컨소시엄 방식의 ‘특화 운영사’로 이원화된다. 이번 공고는 이 가운데 일반 운영사 모집에 해당한다.

일반 운영사는 창업기획자(AC), 벤처캐피탈(VC) 등 민간 투자사가 단독으로 참여해 다양한 유망 기업을 선별·투자하고, R&D 기관과 협력해 기업 성장을 지원하는 역할을 맡는다. 중기부는 투자 실적과 투자 재원, 기업 지원 역량(조직·인력·네트워크)을 종합적으로 평가해 운영사를 선정할 계획이다. 특화 운영사 모집은 별도 공고로 진행된다.

이번 공고에서는 지역 혁신기업 발굴 역량을 핵심 평가 요소로 삼는다. 지역 펀드 운용 여부, 지역 기업 투자 실적, 지역 투자 계획 등을 중점적으로 검증하며, 지역에 본사를 둔 거점 투자사에는 우대 가점 3점을 부여한다. 이를 통해 2026년 스케일업 팁스 지원 물량의 50%를 지역 기업에 우선 배정한다는 방침이다.

선정된 운영사는 스케일업 팁스와 글로벌 팁스 사업에 최대 6년간 참여할 수 있으며, 사업화 전략 기획, 특허 분석, 시장조사 등 기업 지원 활동에 필요한 비용과 행정·재정적 지원도 함께 받게 된다.

황영호 중기부 기술혁신정책관은 “팁스가 대표적인 중소벤처 기술혁신 정책으로 자리 잡은 것은 민간의 선택을 정부가 신뢰하고 전폭적으로 지원해 온 결과”라며 “기술과 산업, 그리고 지역 혁신기업의 성장을 이끌 역량 있는 투자사들의 적극적인 참여를 기대한다”고 말했다.

공고 신청은 중소기업 기술개발 종합관리시스템을 통해 가능하다. 투자사를 대상으로 한 사업 설명회는 2026년 1월 6일과 14일, 서울 역삼 팁스타운 S1과 온라인을 병행해 열릴 예정이다.