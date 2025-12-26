김민석 총리 ‘제17차 청년정조위’서 기본계획 심의·확정 “보편적 청년정책… 국가 주요 정책과정 참여 통로 확대” 5대 분야 282개 과제…관계장관회의 신설

[헤럴드경제=홍석희 기자] 정부가 향후 5년간(2026~2030년) 청년정책의 방향을 담은 ‘제2차 청년정책 기본계획’을 확정했다. 일자리와 자산형성 기회 확대, 생애주기 전반의 기본생활 지원, 정책 참여 강화 등을 3대 목표로 내세웠다.

김민석 국무총리는 26일 오후 4시 서울 마포구 중소기업 DMC타워(DMC홀)에서 ‘제17차 청년정책조정위원회’를 주재하고, 제2차 청년정책 기본계획, 2025년 중앙행정기관 및 광역지자체 청년정책 추진실적 평가계획 등 2개 안건을 심의·확정했다. 회의에는 각 부처 장관 등 정부위원 18명과 청년위원·전문가 등 민간위원 17명이 참석했다.

청년정책 기본계획은 ‘청년기본법’에 따라 5년마다 수립되는 국가 단위 청년정책의 종합 로드맵이다. 이번 2차 계획은 ‘첫걸음부터 함께, 모든 청년이 만들어가는 미래’를 비전으로 설정하고 ▲일자리·자산형성 기회 보장 ▲생애주기 전반의 기본생활 지원 ▲실질적 정책 참여 및 당사자성 강화 등 3대 목표를 추진한다. 정부는 일자리, 교육·직업훈련, 주거, 금융·복지·문화, 참여·기반 등 5대 분야에 걸쳐 총 282개 과제를 담았다고 밝혔다.

김 총리는 최근 산업구조 변화로 청년들이 취업에서 어려움을 겪고, 이른바 ‘쉬는 청년’이 늘고 있다는 점을 언급하며 “그간 다양한 청년정책을 추진해 왔지만, 삶에서 느끼는 정책 체감도는 여전히 부족하다”고 말했다. 이어 “각 부처 장관들이 현장에서 청년들의 목소리를 직접 듣고 정책에 반영해 달라”고 당부했다.

정부는 청년 참여 확대에도 방점을 찍었다. 김 총리는 “청년들이 청년정책뿐 아니라 청년과 관련된 핵심 국가 주요 정책에도 당사자로서 주도적으로 참여해야 한다”며 온·오프라인 통합 청년 토론회 등 참여 통로를 넓히겠다고 밝혔다. 총리가 청년들과 직접 토론하는 사회적 대화 플랫폼인 ‘미래대화’도 지속 개최하고, 청년자문단을 구성해 폭넓게 의견을 수렴한다는 계획이다.

위원회 구성에서도 청년 비중을 높인다. 정부는 정부위원회 청년위원 위촉 비율을 현행 10%에서 20%로 확대하고, 청년정책조정위원회 산하에 전문위원회를 신설해 청년들이 사업을 직접 입안하는 구조를 강화하겠다고 밝혔다.

정부는 이번 기본계획을 토대로 내년부터 각 부처가 연도별 시행계획을 마련해 분야별 맞춤형 청년정책을 추진할 방침이다. 아울러 국무총리가 직접 주재하고 관계부처 장관들이 참여하는 ‘청년정책 관계장관회의’를 신설해 부처 간 이견을 조정하고 정책 사각지대를 발굴하는 등 추진력과 실행력을 높이겠다고 밝혔다.