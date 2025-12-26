[헤럴드경제=고재우 기자] 북한과 러시아가 새로운 북한 관광 프로그램 개발에 나섰다. 북한의 우크라이나 참전을 계기로 양국 밀착이 전방위적으로 가시화되고 있는 모습니다.

26일(현지시간) 리아노보스티 통신에 따르면 알렉산드르 코즐로프 러시아 천연자원부 장관은 “우리는 새로운 관광 프로그램을 개발하는 작업을 하고 있다”며 “관광 인프라를 구축하는 공동 사업도 착수될 것으로 확신한다”고 말했다.

코즐로프 장관은 러시아와 북한이 관광객 수 증가를 위한 핵심 조건인 교통 연결망 발전에 큰 관심을 기울이고 있다고 설명했다.

그는 “지난 2년간 양측은 모스크바와 평양 간 직통 노선을 개통하는 등 여객 철도 교통편을 확대했고, 올해 77년 만에 모스크바와 평양을 연결하는 항공 노선이 개설됐다”며 수요 증가 추세를 확인하고 있다고 덧붙였다.

코즐로프 장관은 지난해와 올해 러시아에서 북한을 방문하는 관광객 유입이 코로나19 시기 이전과 비교해 크게 증가했다고 밝혔다. 그는 지난해 북한을 방문한 러시아 관광객이 약 4000명이었고, 올해는 7000명에 달할 것이라고 말했다. 지난 2019년 이 수치는 1000명을 약간 넘었다고 설명했다.

코즐로프 장관은 북한의 마식령 스키장과 원산 갈마 해변 휴양지에 대한 러시아인의 관심이 늘고 있다면서 “내년에도 다시 한번 (북한 방문 관광객의) 증가세를 확인할 수 있을 것”이라고 전망했다.