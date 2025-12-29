29일 관계부처 워크숍

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국토교통부와 문화체육관광부는 29일 오후 충북C&V센터(오송)에서 전국 13개 프로야구장의 관리 주체 등이 참석하는 ‘프로야구장 안전관리 강화 워크숍’을 개최한다고 이날 밝혔다. 정부는 프로야구장 안전관리를 강화하겠다는 방침이다.

이번 워크숍은 지난 3월 NC파크 창원마산구장에서 발생한 구조물 낙하 사고를 계기로 실시한 전문가 합동점검에서 지적된 시설물 유지관리상 문제점을 공유하기 위해 마련됐다. 전국 프로야구장 등 다중이용체육시설에 대한 체계적인 안전관리 강화방안도 논의한다. 13개 야구장시설관리주체, 국민체육진흥공단, 국토안전관리원, 프로야구단 등 관련 기관이 참석한다.

전문가 합동점검은 2025년 8월~11월까지 전체 프로야구장 13곳을 대상으로 비파괴 검사장비를 투입해 진행됐다. 그 결과 ▷부착물 정착부 체결 및 부식관리 미흡 ▷조명탑 등 높은 구조물에 대한 안전점검 소홀 ▷시설물 유지관리를 전담하는 기술인력 배치 미흡 ▷준공 후 30년이상 경과한 야구장에 대한 보수·보강 등 예산투자 미흡 ▷부착물 탈락 시 큰 피해가 우려되는 장소에 대한 위험구역 미설정 등이 지적됐다.

전문가 합동점검에서 제안된 아이디어와 관계기관 회의 등을 통해 도출한 제도개선 방안도 추진한다.

우선 관리주체가 프로야구 시즌 개막전과 시즌 종료 후에 전문가가 참여하는 특별점검을 정례화하고, 매년 실시하는 집중안전점검 대상에 포함하는 등 시설물 안전관리 실태점검을 강화한다.

특히 국토부와 문체부 합동으로 특별점검(2026년 2월 말~3월 초)을 실시해 그간의 지적사항에 대한 후속조치 내용을 확인하고 추가적인 위험요인을 점검해 시즌 개막전 시설물의 안전을 확보할 계획이다. 시설물 관리주체와 프로야구 구단간 표준계약서를 연구를 통해 마련해 안전점검, 보수보강 등 안전관리의 권한과 책임을 보다 명확히 한다.

시설물 안전점검 세부지침을 개정하여 부착물의 점검범위를 구체화하고, 전문가 합동점검 결과를 반영해 ‘야구장 내 부착물 자체 안전점검 매뉴얼’도 보완한다.

국토부와 문체부는 이번 워크숍을 통해 공유·논의된 내용을 바탕으로 제도개선 방안을 조속히 확정·시행하기로 했다. 이를 통해 프로야구장의 상시 안전관리를 강화하고, 다른 다중이용체육시설에 대해서도 강화된 안전점검 지침 및 매뉴얼을 활용해 체계적인 안전점검이 이행되도록 할 계획이다.