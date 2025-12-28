감정평가액 922억원…최고가 입찰자 선정 “저층부 개방 등 보행자 편의 확보해야” 지정용도 폐지 후 최초…2032년 완공 목표

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 상암 DMC 홍보관 용지를 민간에 매각한다.

서울시는 상암 DMC 내 교육·첨단 용지(D2-1) 매각 공고에 이어 지난 26일부터 홍보관(D4) 용지에 대한 매각 공고를 시행 중이라고 28일 밝혔다. 이번 공급은 2023년 DMC 홍보관 운영 종료 이후, 민간의 창의적인 개발을 유도하기 위해 해당 용지의 지정용도를 폐지한 뒤 처음 공급되는 부지다.

이에 홍보관 용지는 지난 4일 지구단위계획 변경 고시를 통해 지정용도를 폐지했다. 특정 용도 제한 없이 다양한 상업·업무 기능을 수용할 수 있도록 했다.

다만 유흥·위락시설 등 일부 불허용도는 유지돼 위락시설과 제2종 근린생활시설 중 옥외골프연습장, 안마시술소 등은 입지가 제한된다.

해당 부지는 DMS(Digital Media Street)의 시작점이자 DMC 문화공원과 인접한 중심부에 위치해 있다. 서울시는 DMC 기획위원회 의결을 거쳐 계약 조건에 도시공간 기여를 위한 건축 기준을 포함했다.

주요 조건은 ▷매봉산로 방향 서측 경계선에서 15m 떨어져 조성하고 공지를 개방할 것 ▷필로티 형태로 저층부 일부 또는 전부를 3개 층 이상 개방할 것 ▷저층부를 가로 친화적으로 설계할 것 ▷주차 진입부 설계 시 보행자 안전과 편의를 충분히 확보할 것 등이다.

홍보관 용지는 일반상업지역으로, 용적률은 최대 800%, 건축 가능 높이는 최대 60m까지 허용된다. 감정평가액은 922억원(평당 약 1억원)이며, 기존 가설건축물을 포함한 상태로 공급된다. 입찰은 한국자산관리공사가 운영하는 온비드(인터넷 입찰시스템)를 통해 진행되며, 감정평가액 이상 최고가 입찰자를 낙찰자로 선정한다.

매매계약이 내년에 체결될 경우, 사업자는 계약 체결일부터 3년 내 착공해 2032년까지 준공해야 한다.

이와 관련, 시는 홍보관 용지와 함께 앞서 지난 11일 공고된 교육·첨단 용지에 대한 민간 개발자들의 이해를 돕기 위해 내년 1월 30일 DMC 용지공급 설명회를 개최할 예정이다.

주용태 서울시 경제실장은 “지난 20여 년간 DMC 홍보관은 상암 창조산업 클러스터 조성을 위한 공공시설로서 역할을 충분히 수행해 왔다”며 “DMC의 중심 입지에 걸맞게, 개방성과 공공성을 갖춘 상징적인 건축물이 들어서 DMC 전반의 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.