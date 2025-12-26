내년 상반기…31일자로 시행 “역량 검증된 간부 전진 배치”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 내년 상반기 4급 이상 간부에 대한 전보 인사를 오는 31일자로 시행한다고 26일 밝혔다.

곽종빈 서울시 행정국장은 “이번 인사는 시정 주요 핵심 사업의 성과 극대화를 위해 추진력과 역량이 검증된 간부를 전진 배치해 시정 혁신을 가속화한다는 데 의미를 뒀다”며 “성과와 능력 중심으로 인력을 재배치함으로써 시민에게 보다 나은 행정 서비스를 제공하겠다”고 말했다. 다음은 인사 명단.

<3급 이상> ▷서울아리수본부장 주용태 ▷경제실장 이수연 ▷도시공간본부장 안대희 ▷정원도시국장 김영환 ▷관광체육국장 김명주 ▷시민건강국장 조영창 ▷미래공간기획관 김용학 ▷도시기반시설본부장 직무대리 임춘근 ▷기획조정실 규제혁신기획관 이준형 ▷경제실 경제일자리기획관 전재명 ▷복지실 복지기획관 김종수 ▷교통실 교통기획관 이진구 ▷기후환경본부 자원회수시설추진단장 강필영 ▷민생사법경찰국장 직무대리 변경옥 ▷경제실 창조산업기획관 직무대리 김설희 ▷복지실 돌봄고독정책관 직무대리 김홍찬 ▷교통실 교통운영관 직무대리 한정훈 ▷서울시립대 행정처장 임재근 ▷도시기반시설본부 도시철도국장 직무대리 진재섭 ▷재무국장 박경환 ▷성동구 고광현 ▷은평구 안형준 ▷동작구 사창훈

<4급> ▷홍보기획관 서울브랜드담당관 천세은 ▷감사위원회 감사담당관 양성만 ▷감사위원회 청렴담당관 임국현 ▷감사위원회 안전감사담당관 장선경 ▷자치경찰위원회 자치경찰사업지원과장 이우종 ▷기획조정실 예산담당관 강진용 ▷여성가족실 양성평등담당관 송영희 ▷여성가족실 아동담당관 임하정 ▷글로벌도시정책관 외국인이민담당관 이영미 ▷미래청년기획관 청년정책담당관 권소현 ▷경제실 창업정책과장 정명이 ▷경제실 금융투자과장 진선영 ▷경제실 첨단산업과장 강해라 ▷복지실 복지정책과장 박원근 ▷복지실 어르신복지과장 김미경 ▷교통실 교통정책과장 박주선 ▷교통실 도시철도과장 정형철 ▷교통실 버스정책과장 김신 ▷교통실 택시정책과장 송수성 ▷기후환경본부 기후환경정책과장 노수임 ▷기후환경본부 자원회수시설과장 이형규 ▷문화본부 문화정책과장 이혜영 ▷문화본부 문화예술과장 김국진 ▷문화본부 문화유산보존과장 허혜경 ▷관광체육국 관광정책과장 하동준 ▷평생교육국 교육지원정책과장 김윤하 ▷시민건강국 보건의료정책과장 천주환 ▷시민건강국 식품정책과장 경자인 ▷민생노동국 소상공인정책과장 김경미 ▷민생노동국 노동정책과장 김가영 ▷민생노동국 상권활성화과장 한경미 ▷민생노동국 농수산유통과장 양광숙 ▷디지털도시국 서울기록원장 이은주 ▷행정국 총무과장 김지형 ▷재무국 세제과장 배덕환 ▷재무국 세무과장 신애선 ▷재무국 38세금징수과장 오세우 ▷디자인정책관 디자인산업담당관 서은경 ▷재난안전실 중대재해예방과장 이재화 ▷주택실 주택정책과장 이자영 ▷균형발전본부 균형발전정책과장 손형권 ▷정원도시국 공원여가사업과장 손선희 ▷서울아리수본부 경영관리부장 박진용 ▷서울아리수본부 서부수도사업소장 김성연 ▷서울아리수본부 강서수도사업소장 박은섭 ▷서울아리수본부 강동수도사업소장 임지훈 ▷미래한강본부 총무부장 한광모 ▷보건환경연구원 운영기획부장 김정법 ▷서울역사박물관 경영지원부장 손인호 ▷서울대공원 경영관리부장 이현주 ▷홍보기획관 콘텐츠담당관직무대리 김현정 ▷기획조정실 약자동행담당관 직무대리 백명철 ▷기획조정실 공기업담당관 직무대리 이순영 ▷여성가족실 아이돌봄담당관 직무대리 최인성 ▷글로벌도시정책관 다문화담당관 직무대리 박은숙 ▷경제실 창조산업과장 직무대리 김태진 ▷복지실 디딤돌소득과장 직무대리 김유진 ▷복지실 자활지원과장 직무대리 박월진 ▷교통실 보행자전거과장 직무대리 이봉희 ▷기후환경본부장 대기정책과장 직무대리 이홍석 ▷문화본부 문화유산활용과장 직무대리 우성탁 ▷문화본부 문화시설과장 직무대리 윤선희 ▷관광체육국 관광산업과장 직무대리 남규하 ▷행정국 시민협력과장 직무대리 승효선 ▷재난안전실 재난안전예방과장 직무대리 김인겸 ▷서울아리수본부 요금관리부장 직무대리 문병기 ▷홍보기획관 민원담당관 김은경 ▷비상기획관 민방위담당관 김경집 ▷경제실 산업입지과장 이경자 ▷교통실 주차계획과장 한상혁 ▷기후환경본부 생활환경과장 박상준 ▷기후환경본부 친환경차량과장 이소연 ▷디지털도시국 정보시스템과장 임승철 ▷건설기술정책관 지역건축안전센터장 박찬규 ▷재난안전실 교량안전과장 김지환 ▷재난안전실 동부도로사업소장 윤병헌 ▷재난안전실 서부도로사업소장 박동욱 ▷재난안전실 남부도로사업소장 김일호 ▷재난안전실 성동도로사업소장 이인규 ▷주택실 건축기획과장 노경래 ▷균형발전본부 동남권사업과장 임창섭 ▷물순환안전국 치수안전과장 정회원 ▷도시기반시설본부 방재시설부장 박영서 ▷도시기반시설본부 도시철도설계부장 이재혁 ▷도시기반시설본부 도시철도토목부장 김근용 ▷서울아리수본부 시설부장 김형준 ▷미래한강본부 한강수상활성화부장 이승우 ▷광진구 김상우 ▷양천구 류춘광 ▷강서구 최훈 ▷영등포구 김형석 ▷서울아리수본부 광암아리수정수센터수장직무대리 조기성 ▷서울아리수본부 강북아리수정수센터소장 직무대리 김태환 ▷정원도시국 동물보호과장 직무대리 배진선 ▷시민건강국 건강관리과장 직무대리 함현진 ▷서북병원 약제부장 직무대리 유희정 ▷시민건강국 정신건강과장 직무대리 김영인 ▷서북병원 간호부장 직무대리 민선정 ▷건설기술정책관 품질시험소장 직무대리 김영호 ▷재난안전실 도로관리과장 직무대리 백대열 ▷주택실 재정비촉진과장 직무대리 김학선 ▷정원도시국 산지방재과장 직무대리 이경훈 ▷도시기반시설본부 영동대로복합개발추진단장지굼대리 권순환 ▷동작구(국장요원) 김영희 ▷미래공간기획관 미래공간담당관 직무대리 김지호 ▷주택실 주거환경개선과장 직무대리 이승준 ▷주택실 한옥건축자산과장 직무대리 곽명희 ▷종로구(국장요원) 김현래 ▷디지털도시국 공간정보과장 직무대리 이봉주 ▷서울아리수본부 수도연구부장 김상은 ▷서초구(인사교류 권고) 최홍규 김종우