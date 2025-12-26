소방정 등 6명 승진·16명 전보
[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산소방본부가 소방령 이상 간부 16명에 대한 2026년 상반기 정기인사를 실시했다. 이번 인사에서는 6명을 승진, 16명을 전보 발령했다. 이들의 임용식은 26일 오전 울산시청 본관 7층 상황실에서 열렸다.
◇소방정 승진 ▷동부서장 이장희
◇소방령 승진 ▷소방본부 소방행정과 오상훈·허상욱 ▷소방본부 예방안전과 김수형 ▷소방본부 재난대응과 김정식 ▷남부소방서 현장대응3단장김용재
◇소방정 전보 ▷남부소방서장 남신영 ▷소방본부 소방행정과장 이병우 ▷소방본부 특수대응단장 박정진 ▷울산안전체험관장 조강식 ▷남울주소방서장 정진석
◇소방령 전보 ▷소방본부 예방안전과 장성출 ▷소방본부 재난대응과 백희현 ▷소방본부 119종합상황실 조정우·천동구 ▷소방본부 특수대응단 김동필 ▷중부소방서 소방행정과장 구성철 ▷남부소방서 현장대응1단장 김명주 ▷남울주소방서 예방안전과장 윤동현 ▷남울주소방서 재난대응과장 권준동 ▷서울주소방서 소방행정과장 김재식 ▷울산안전체험관 운영지원팀장 장기관.
