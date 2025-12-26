11대 대상으로 2029년까지 성능개량 추진

[헤럴드경제=한영대 기자] 한국항공우주산업(이하 KAI)은 26일 필리핀 국방부와 전투기 FA-50PH에 대한 성능개량 사업 계약을 체결했다. 계약 규모는 항공기 성능 개량과 후속군수지원을 포함해 약 930억원이다.

이번 성능개량 계약은 필리핀 공군의 실제 운용 경험에서 도출된 요구 사항을 반영, 항공기 성능과 작전 효율을 향상시키는 사업이다. 2015년부터 2017년까지 납품이 완료된 FA-50PH 11대를 대상으로 2029년까지 성능개량이 추진된다. FA-50PH는 이번 사업을 통해 정밀유도무장 운용 능력이 강화될 예정이다. 항속거리와 지속작전 능력 또한 확대될 것으로 예상된다.

KAI는 2022년 이라크 T-50IQ CLS 사업을 시작으로 지난해 수출기종 최초로 필리핀 FA-50PH PBL 계약, 올해 인도네시아 KT-1B 기체 수명연장 사업 등 다양한 후속지원 사업을 수행하고 있다.

차재병 KAI 대표이사는 “필리핀 공군이 요구하는 작전 능력을 성공적으로 구현하는 것은 물론 앞으로도 고객 맞춤형 성능개량과 체계적인 후속지원 사업을 통해 글로벌 방산 시장에서 KAI의 입지를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.