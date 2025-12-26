순천시 국비 공모사업 50억 원 확보...연향들 배드민턴 전용구장 등 조성

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 문화체육관광부가 주관한 ‘2026년 생활밀착형 국민체육센터 건립 사업 공모’에 순천시가 최종 선정돼 국비 50억 원을 확보했다.

순천시는 연향들(뜰) 도시개발사업과 연계한 공공 체육시설 확충 필요성을 바탕으로 지난 10월 공모신청서를 제출해 1차 서류심사, 11월 현장심사, 12월 발표심사 등의 관문을 통과해 최종 선정됐다.

이에 따라 순천시는 내년부터 오는 2029년까지 4년간 총 사업비 200억 원(국비 50억 원, 시비 150억 원)을 투입해 건립할 방침이다.

이 시설은 연향들 내에 장애인·비장애인이 함께 이용할 수 있는 종목 특화형 체육시설로 건립되는데, 문화관광·정주·체육 기능을 고루 갖춘 자족형 도시 핵심 인프라로 활용될 전망이다.

주요 시설로는 ▲배드민턴 전용구장(10개 코트) ▲수중 운동실 ▲배드민턴 특화교육장 ▲스마트 배드민턴장 등이 들어설 예정이며, 세부 구성은 순천시장애인체육회와 문화체육관광부, 전문 기관과의 협의를 거쳐 확정된다.

순천시 도시전략과 관계자는 “연향들 반다비 국민체육센터(가칭)는 장애인이 언제든 제약 없이 체육활동에 참여할 수 있는 공간이자, 시민 모두가 함께 어울리는 포용적 체육시설이 될 것”이라고 말했다.