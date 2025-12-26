[헤럴드경제=김보영 기자] 중국 정부가 내년 3월까지 자국민의 일본행 비자 신청 건수를 기존의 60% 수준으로 감축하도록 관련 업계에 지시한 것으로 알려졌다.

25일 일본 교도통신은 중국 현지 여행업계 관계자를 인용해 중국이 자국 주요 여행사에 2026년 3월까지 일본행 비자 신청 건수를 종전의 60% 수준으로 줄이도록 하라’는 지시를 내렸다고 보도했다.

매체에 따르면 이 같은 지침은 지난달 말 내려졌다. 중국 정부는 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 치안 불안을 이유로 자국민에 일본 여행과 유학을 자제하라고 권고했는데, 얼마 뒤 여행업체에도 구체적인 지침을 내린 것이다.

해당 지침은 애초 ‘올해 12월까지 적용’ 방침으로 여겨졌지만 이달 들어 같은 내용의 조치를 내년 3월까지 유지하도록 다시 지시가 내려졌다고 교도통신은 전했다. 일부 여행사에서는 이 지침 이후 일본행 단체여행객 접수를 중단한 것으로 전해졌다.

업계에서는 이번 조치가 단체 관광뿐 아니라 전체의 80~90%를 차지하는 개별 관광객까지 줄이려는 의도로 보고 있다. 일본 정부 관계자는 “실제 데이터가 나오기 전까지 영향은 단정하기 어렵지만, 일본에 대한 압박을 강화하려는 조치로 보인다”고 지적했다고 NNN은 전했다.

실제 항공편 감축도 본격화하고 있다. 중국 항공편 관리 플랫폼 ‘항반관가’에 따르면 내년 1월 중국 본토발 일본행 항공편 취소는 2195편에 달하며, 항공편 취소율은 40.4%에 이른다. 특히 향후 2주간(12월 23일~내년 1월 5일) 46개 중일 항공 노선의 예정 항공편이 전부 취소됐다.

이로 인해 중일 양국 총 38개 공항이 영향을 받은 것으로 확인됐다. 중국국제항공, 중국동방항공, 중국남방항공 등 주요 항공사들은 중·일 노선 항공권에 대해 환불 및 일정 변경을 허용하는 특별 조치를 잇달아 발표했다.

업계에서는 중국 정부의 여행 자제 권고, 비자 신청 축소, 항공편 감축이 맞물리면서 일본 관광 산업 전반에 상당한 타격이 불가피할 것이라는 전망이 나온다. 오사카와 교토 등 중국 관광객 의존도가 높은 지역의 여행사와 요식업체에서는 “중국 관광객의 대규모 일정 취소로 매출이 급감하고 있다”는 목소리가 커지고 있다.