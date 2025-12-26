[헤럴드경제=김성훈 기자] 탈성매매 여성이 “지원금이 줄었다”며 불만을 토로한 글이 공분을 불러 일으키고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 오피스텔에서 성매매를 하다가 지난 7월부터 탈성매매 지원금을 신청했다는 A 씨의 글이 올라왔다.

A 씨는 12월 성매매 피해자 지원금으로 540만 원을 받은 사실을 알리며 “지난달까지는 620만 원이 들어왔는데 왜 갑자기 줄어든 것이냐?”고 썼다.

그러면서 “지금 유럽 여행 중이라 돈 쓸 일 천지인데, 80만 원이나 줄어 체감이 크다”며 “크리스마스만 보내고 한국에 돌아와 바로 일해야겠다”라고 밝혔다.

그러면서 “집 대출금과 차 대출금도 있는데 일 쉬게 할 거면 돈이나 제대로 줘야 하는 것 아니냐”고 불만을 토했다.

앞서 지난해 5월에도 성매매 업소에서 일하는 여성들이 이용하는 온라인 커뮤니티에 올라온 탈성매매 여성의 글이 화제가 된 바 있다.

당시 글쓴이 B 씨는 “성매매 피해자 지원금 650만원이 들어왔는데 생각보다 너무 적다”며 “줄거면 소득대체율 80%는 적용해서 1200만원은 줄거라고 생각해서 출근 안 하고 있었는데 실망이다”라고 적었다. 성매매로 매달 1500만원을 벌었으므로 성매매를 못 하게 하려면 1200만원은 줘야 한다는 것이다.

B 씨는 “그냥 바로 출근할까 싶다. 일 그만두게 할 거면 돈이라도 제대로 주든가. 성매매 근절시키고 있다고 생색만 내고 지원하는 척한다”고 불만을 토로했다.

실제 일부 지역에서는 탈성매매 조건으로 생계비와 주거지원비, 훈련비 등의 명목으로 1인당 최대 7000만 원 넘게 지원하고 있는 것으로 알려졌다.

누리꾼들은 “성매매 여성이 왜 피해자냐”, “내 세금이 저런 식으로 쓰이다니”, “지원금 받아서 유럽 여행 가고 돌아와서 다시 성매매... 잘 돌아간다”, “성매매 복귀하면 지원금 회수해야 되는 거 아니냐” 등의 의견을 남겼다.