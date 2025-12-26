[헤럴드경제=김성훈 기자] 중국 연구팀이 자기부상 기술 시험에서 단 2초 만에 시속 700㎞에 도달하는 기록을 세웠다.

25일 중국 관영매체 CCTV와 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면, 중국 국방과학기술대학 자기부상 연구팀은 최근 길이 400ｍ의 자기부상 시험 선로에서 1t급 중량의 시험 차량을 2초 내에 시속 700㎞까지 가속하고 다시 안전하게 정지하는 데 성공했다.

자기부상열차는 선로 위에서 바퀴를 굴리는 일반 열차와 달리 열차를 선로 위에 띄운 채 전자기력을 이용해 운행한다. 선로와의 마찰이 거의 없어 초고속 운행에 유리하다.

CCTV는 “이번 시험 성공으로 동일 유형 플랫폼의 세계 기록을 세웠다”라면서 “이는 세계에서 가장 빠른 초전도 자기부상 시험 속도”라고 평가했다.

또 “초고속 전자기 추진, 전기식 부상·유도, 순간적인 고출력 에너지 저장 변환, 고자기장 초전도 자석 등 주요 기술적 난제를 돌파했다”라며 “이는 중국이 초고속 자기부상 분야에서 세계 최상위권에 진입했음을 보여주는 신호”라고 설명했다.

CCTV는 이번 성과로 중국의 하이퍼루프(Hyperloop) 기술 분야 발전에 새로운 가능성이 열렸다고도 평했다. 하이퍼루프는 대형 진공튜브 내 자기부상 고속열차를 상업용 항공기보다 빠른 시속 1000㎞ 이상으로 운행하는 미래 친환경 교통수단으로, ‘꿈의 친환경 열차’라 불린다.

또 이러한 가속 기술은 항공우주 발사 보조와 테스트에 새로운 선택지를 제공할 수 있을 것으로 전망된다. 로켓 발사 단계에서 연료 사용을 크게 줄이고 비용을 절감할 수 있을 것이라는 기대다.