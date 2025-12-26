회원전용 카드·연금 연계상품 출시 맞춤형 상담·복지 금융 협업 확대

대한노인회는 하나금융그룹과 시니어 금융 업무 전반에 대한 업무협약(MOU·사진)을 체결했다고 26일 밝혔다.

두 기관은 이번 협약에 따라 ▷대한노인회 회원 전용 제휴카드 출시 ▷공적연금과 연계한 맞춤형 금융상품 제공 ▷시니어 금융 상담·정보 제공 확대 ▷대한노인회 복지 증진을 위한 금융 협업 등 다양한 분야에서 공동 사업을 추진할 계획이다. 먼저 하나금융그룹은 하나카드를 연계한 대한노인회 회원 전용 제휴카드의 혜택을 확대한다. 신용카드 이용 시 월 최대 1만5000원, 연간 최대 18만원의 할인 혜택을 제공한다. 체크카드를 이용할 경우 월 최대 5000원, 연간 최대 6만원의 할인 혜택을 제공키로 했다. 아울러 공적연금 수급 계좌를 하나은행으로 지정하면 최대 5만원의 캐시백도 지급한다.

이를 통해 하나은행은 공적연금과 연계한 상품으로 연금 수령의 편의성을 높인단 방침이다. 더불어 하나금융그룹의 시니어 금융 특화상품인 ‘내집연금’을 비롯해 연금, 자산관리, 상속·증여 등 노후 전반을 아우르는 맞춤형 금융 설루션을 대한노인회 회원에게 안내할 예정이다.

이중근 대한노인회장은 “협약으로 발급될 카드는 어르신들에게 편의와 혜택을 제공하고 어르신들의 디지털 금융에 대한 접근성을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

함영주 하나금융그룹 회장은 “하나금융그룹은 이번 대한노인회와의 협력을 통해 시니어의 삶 전반을 함께 고민하는 동반자로서 금융의 역할을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.

김희량 기자