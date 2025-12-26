2014년부터 ‘프로액티브 리더’ 발굴 4개 부문서 8개팀·개인 수상 영예

한국앤컴퍼니그룹의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니가 사내 최고 권위 시상식(사진)인 ‘2025 한국앤컴퍼니 프로액티브 어워드’ 최종 수상 결과를 26일 발표했다.

이번 어워드에서는 이노베이션·퍼포먼스·챌린지·리더십 등 총 4개 부문에서 훌륭한 성과를 창출한 8개 팀과 개인이 수상의 영예를 안았다.

먼저, 전략과제를 성공적으로 수행한 조직에 수여하는 ‘이노베이션’ 부문에는 ES사업본부 SCP팀·ES사업본부 경영관리팀·ES사업본부 대전공장 제조팀 첫사랑조·ES사업본부 전주공장 제조팀 발상전환조 등 총 4개 팀이 선정됐다. 한국앤컴퍼니의 차량용 배터리(납축전지) 사업을 영위하는 ES사업본부 소속으로, 관리 시스템 고도화 및 생산성 향상 등에 기여한 공로를 인정받았다. 프리미엄 한국 AGM 배터리 제품의 품질 경쟁력 강화에 기여한 ES사업본부 공정기술혁신 프로젝트, ES사업본부 전주공장 품질관리팀이 수상했다. 진취적인 사고와 열정으로 조직 핵심 가치에 부합하는 성과를 창출한 팀에 주어지는 ‘챌린지’ 부문의 ‘베스트 리절트’상은 ES사업본부 전주공장 설비보전팀, ES사업본부 전략혁신팀에 돌아갔다.

마지막으로 포용과 소통으로 조직 발전에 이바지한 우수 리더를 선정하는 ‘리더십’ 부문에서는 이승호 ES사업본부 미주영업팀 팀장, 김한웅 ES사업본부 대전공장 제조팀 반장, 전을석 ES사업본부 전주공장 제조팀 반장, 키온 하워드 ES사업본부 테네시공장 제조팀 주임이 선정됐다. 권제인 기자