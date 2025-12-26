연체 채권 정리 감소한 데다 신규 연체까지 늘어난 영향

10월 은행의 대출 연체율이 상당폭 오른 것으로 나타났다. 분기 말 연체채권 정리 효과가 사라진 데다 신규 연체까지 늘어난 영향이다. 동월 기준으로는 7년만의 최고 수준이다.

26일 금융감독원에 따르면 10월 말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.58%로 전월 말(0.51%) 대비 0.07%포인트 상승한 것으로 잠정 집계됐다.

이는 지난해 같은달(0.48%)보다 0.10%포인트 오른 것으로 동월 기준으로는 2018년(0.58%) 이후 가장 높다.

10월 중 신규 연체 발생액은 2조9000억원으로 전월보다 4000억원 증가했다. 연체채권 정리 규모는 1조3000억원으로 전월 대비 3조5000억원 축소됐다. 신규연체율은 0.12%로, 9월 말보다 0.02%포인트 높았다.

금감원은 “신규발생 연체채권이 증가하고 상·매각 등 연체채권 정리 규모가 감소하면서 연체율이 전월 말 대비 상승했다”고 설명했다.

부문별로 보면 기업 대출과 가계 대출 연체율이 나란히 상승했다. 먼저 올해 10월 말 기업 대출 연체율은 0.69%로 전월보다 0.08%포인트 올랐다. 지난해 10월 대비로는 0.13%포인트 상승했다. 대기업 대출 연체율은 9월보다 0.02%포인트 상승한 0.14%를 기록했으며 중소기업 대출 연체율도 0.84%로 9월 대비 0.09%포인트 오른 높은 수준을 이어갔다. 지난해 10월보다는 각각 0.10%포인트, 0.14%포인트 높은 수준이다. 중소기업 수치를 세부적으로 보면 중소법인 연체율이 0.93%, 개인 사업자 연체율이 0.72%를 기록했다. 같은 시기 가계 대출 연체율도 0.42%로 9월 말보다는 0.03%포인트 상승했다. 1년 전보다는 0.04%포인트 올랐다.

주택담보대출 연체율이 0.29%로 한 달 전보다 0.02%포인트 상승했고 주담대를 제외한 가계대출(신용대출 등)의 경우 0.10%포인트 오른 0.85%의 높은 연체율을 기록했다.

금감원은 향후 개인사업자 등 취약부문과 업황 부진이 지속되고 있는 건설, 지방 부동산 등을 중심으로 부실이 확대될 우려가 있다고 분석했다.

금감원 관계자는 “연체·부실 확대 가능성에 대비해 부실채권 상매각, 충당금 확충 등을 통해 충분한 손실흡수능력을 유지하도록 지속 유도하겠다”고 밝혔다. 김은희 기자