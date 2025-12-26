도봉구 자원순환센터 거리 청소 봉사 김병기 논란에 “통실-민주당 균열 표면화”

[헤럴드경제=정석준 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 26일 한동훈 전 대표, 이준석 개혁신당 대표 등과의 연대 여부와 관련 “지금은 구체적인 연대를 논하기엔 시기상조”라고 입장을 밝혔다.

장 대표는 이날 도봉구 자원순환센터 인근에서 환경공무관과 함께 거리 청소를 한 후 기자들과 만나 “얼마 전 제가 변화를 말씀드렸고, 우리 국민의힘이 어떻게 쇄신하고 변화할지에 대한 그림도 아직 국민께 제시하지 못했다”며 이같이 말했다.

이어 “지금은 연대를 논하기보다는 우리 국민의힘이 바뀌고 강해져야 할 시기라고 생각한다”고 덧붙였다.

앞서 장 대표는 지난 19일 충북 오송에서 열린 충북도당 당원 교육 행사에서 12·3 비상계엄 및 윤석열 전 대통령 탄핵 사태와 관련, 그 결과에 대해 “책임을 져야 한다”고 언급하고 이후 당의 변화를 시사한 바 있다.

그는 ‘박근혜·이명박 전 대통령에 이어 유승민 전 원내대표까지 만날 계획이 있느냐’는 물음에 “보다 넓게 확장하고, 우리 당의 힘을 넓혀가기 위한 행보도 하려 한다”며 “어떤 분을 어떻게 만나 뵐지 여러 고민을 해보겠다”고 답했다.

다만 “전직 대통령들을 뵙는다는 계획 외 다른 분들을 어떻게 만나 뵐지에 대해서는 구체적인 계획을 가지고 있지 않다”고 말했다.

지방선거총괄기획단이 내년 지방선거 후보 경선에서 당심 반영 비율을 기존 50%에서 70%로 높일 것을 권고한 데 대해선 “적정한 시점에 최고위에서 논의할 것”이라고 언급했다.

장 대표는 “최고위 논의를 거치기 전에 총선기획단에서 보고한 내용에 대해 여러 방면에서 의견을 구하는 절차를 거쳐야 할 것 같다”며 “차차 의견을 구하고, 최고위 의결을 거쳐 당의 입장을 정하겠다”고 덧붙였다.

‘김병기 더불어민주당 원내대표와 보좌진 간 갈등을 어떻게 보느냐’는 질문엔 “폭로전이라기보다 더 큰 그림에서 대통령실과 당 대표, 원내대표 사이 보이지 않는 균열이 있고, 그것이 표면화되고 있는 것이라고 생각한다”고 했다.

장 대표는 이날 오전 7시부터 김재섭·박성훈·서천호·신동욱·우재준·조지연 의원, 김민수·양향자 최고위원 등과 함께 도봉구 자원순환센터부터 도봉산 목재문화체험장까지 약 2㎞ 구간을 청소했다.

그는 형광 미화복과 하얀 헬멧을 착용한 채 빗자루를 들고 거리의 낙엽과 쓰레기를 쓸어 담았다. 장갑을 낀 손으로 쓰레기봉투를 쓰레기차에 싣고, 배수구에 버려진 담배꽁초를 줍기도 했다. 이날 오전 도봉구의 기온은 영하 13도를 기록했다.

그는 1시간가량 봉사 활동을 한 후 환경공무원들과 함께 삼계탕으로 아침 식사를 함께하며 노고를 격려했다.

그는 조찬 간담회를 마친 후 기자들과 만난 자리에서 “추운 날씨에 시민의 깨끗한 삶을 위해 노력하는 현장을 경험했다”며 “보이지 않는 곳에서 늘 열심히 노력하는 분들이 계신다는 것에 감사하다”고 말했다.

이어 “더 낮은 곳에서 어려운 분들을 살필 수 있도록 ‘약자와의동행위원회’를 ‘함께하는 위원회’로 개편하겠다”며 “254개 당협에 함께하는 위원회를 상설위원회로 두도록 해서 더 낮은 곳에서 민생을 꼼꼼히 살피도록 하겠다”고 했다.