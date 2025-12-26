외국 정상·재외동포 등 45000여명에 발송 “어떠한 어려움도 반드시 이겨낼 수 있다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 2026년 새해를 맞아 100세 이상 어르신과 출산을 앞둔 예비 부모 등에게 신년 연하장을 보냈다고 대통령실이 26일 밝혔다.

대통령실은 “이 대통령이 국가 발전과 국민 생활 안정을 위해 헌신한 각계 주요 인사, 국가유공자, 사회적 배려 계층 및 외국 정상, 재외동포 등에 신년 연하장을 보내 새해 인사를 전했다”고 말했다.

이어 대통령실은 “이번 연하장은 국정 2년 차를 맞아 대한민국이 걸어온 여정을 성찰하는 한편, 앞으로의 도전과 변화를 국민과 함께 헤쳐 나가겠다는 대통령의 의지를 담았다”고 소개했다.

또 “특히 올해 발송 대상에는 그동안 사회발전을 위해 애써오신 100세 이상 어르신과, 2026년에 출산 예정인 대한민국의 미래를 품은 예비 부모들을 새롭게 포함했다”며 “이는 세대를 아우르는 포용과 연대의 의미를 한층 강화한다는 의미”라고 설명했다.

연하장 정면에는 대통령을 상징하는 봉황 문양 밑에 청와대 로고가 담겼다. 이어 ‘2026 희망찬 새해를 기원한다’는 문구가 푸른색 글씨로 적혀 있다. 연하장 안쪽엔 봉황 문양과 함께 이 대통령의 메시지가 쓰였고, 맨 아래엔 ‘대한민국 대통령 내외’라는 글귀와 이 대통령, 부인 김혜경 여사의 서명이 담겼다.

이 대통령은 연하장에서 “수많은 도전과 역경 속에서도 우리는 서로를 믿고 의지하며 지금의 대한민국을 만들어 왔으며, 앞으로 다가올 어떠한 어려움도 함께라면 반드시 이겨낼 수 있다”면서 “위대한 대한민국 국민과 이 뜻깊은 여정을 함께할 수 있어 큰 자부심을 느낀다”고 말했다.

연하장 디자인은 청와대와 그 주변 풍경을 전통 산수화의 미감으로 표현해 대한민국의 역사와 품격, 그리고 국민 앞으로 다시 돌아온 국정 운영의 중심이라는 상징적 의미를 담았다고 한다. 아울러 점과 선을 활용한 그래픽 기법을 통해 AI와 디지털 혁신을 기반으로 도약하는 대한민국의 미래상을 시각화함으로써 세계로 확장하는 대한민국의 새로운 100년의 미래를 표현했다는 것이 대통령실의 설명이다.

대통령실 관계자는 “이번 신년 연하장은 국민 한분 한분이 대한민국의 주인임을 다시 한번 되새기고, 도전의 시대를 국민과 함께 헤쳐나가겠다는 대통령의 국정철학을 담았다”면서 “과거와 미래를 잇는 상징적 공간인 청와대에서 대한민국의 새로운 도약을 국민과 함께 열어가겠다는 메시지를 전하고자 했다”고 말했다.