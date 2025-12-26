가구·생활용품 체험 제공…2026년 공식 활동

[헤럴드경제=홍석희 기자] 종합 홈 인테리어 전문기업 한샘은 2026년 한 해 동안 활동할 공식 브랜드 앰배서더 ‘홈크루 Lite’ 200명을 오는 31일까지 모집한다고 밝혔다.

‘홈크루 Lite’는 SNS를 중심으로 한샘의 홈 리빙 라이프스타일을 소개하는 브랜드 앰배서더 프로그램이다. 선발된 크리에이터들은 각자의 실제 주거 공간에 한샘의 가구와 생활용품을 적용한 콘텐츠를 제작해 공유하게 된다. 한샘은 이를 통해 디지털 채널에서 고객과의 접점을 확대하고, 브랜드 경험을 보다 입체적으로 전달한다는 계획이다.

‘홈크루 Lite’는 1년간 공식 앰배서더 자격을 유지하는 장기 프로그램이다. 참여자에게는 연간 약 30여 종 이상의 가구·생활용품 체험 기회가 제공되며, 각종 마케팅 행사에 우선 참여할 수 있는 혜택도 주어진다.

한샘은 매월 우수 활동자 10명에게는 활동비 3만 원과 리빙 아이템이 지급된다고 밝혔다. 분기별 평가를 통해 선정된 최우수 활동자 1명에게는 상금 100만 원이, 우수 활동자 2명에게는 각각 30만 원의 상금이 수여된다.

모집 대상은 인스타그램 팔로워 2000명 이상을 보유한 국내 거주 한샘몰 회원이다. 최종 선정자는 내년 1월 9일 발표될 예정이다. 지원 방법과 세부 일정은 한샘몰 이벤트 페이지와 공식 인스타그램 채널을 통해 확인할 수 있다.

한샘 관계자는 “고객의 라이프스타일을 주체적으로 표현하는 크리에이터들과 함께 한샘의 제품 활용성과 홈 리빙 가치를 보다 생생하게 전달하고자 한다”며 “2026년 리빙 트렌드를 함께 만들어갈 분들의 참여를 기대한다”고 말했다.