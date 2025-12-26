행사 성격과 여건에 따라 순서와 방법 소개

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 국민의례 절차와 방법을 쉽고 정확하게 이해할 수 있도록 홍보영상을 제작해 행안부 공식 유튜브에 공개한다고 26일 밝혔다.

국민의례 절차는 행사 유형이나 여건에 따라 달라질 수 있어 이를 정확하게 알고 적용하는 데에 어려움이 발생할 수 있다.

이에 행안부는 국민의례 방법을 쉽게 이해하고 실제 행사에서 올바르게 실천할 수 있도록 이번 홍보영상을 마련했다고 설명했다.

영상은 국경일 경축식, 수료식, 체육행사 등 실제 행사 상황을 바탕으로 한 재연 방식으로 제작됐으며, 어린이 배우가 등장해 국민의례를 설명해 전 연령층이 부담 없이 내용을 이해할 수 있게 구성한 것도 특징이다.

특히, 행사의 성격과 여건에 따라 국기에 대한 경례, 애국가 제창, 순국선열과 호국영령에 대한 묵념 등의 실시 여부와 방법이 어떻게 달라지는지를 설명하고, 행사에서 자주 발생하는 실수사례와 점검 사항을 함께 담았다.

해당 영상은 행안부 공식 유튜브 채널과 홈페이지를 통해 누구나 시청할 수 있다. 또 지방정부와 교육청 누리집의 ‘국가상징코너’와도 연계해 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 할 예정이다.

윤호중 행안부 장관은 “국민의례는 대한민국 국민으로서 국기에 대한 예를 표하고, 애국가를 애호하며, 순국선열과 호국영령의 숭고한 뜻을 기리기 위해 예를 갖추는 가장 기본적이고 중요한 의식”이라며 “이번 홍보영상 제작을 통해 국민의례에 대한 접근성을 높이고, 국민 누구나 쉽게 이해해 현장에서 올바르게 적용할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.