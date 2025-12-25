오세훈 시장, 25일 한파 대비 거리노숙인 보호대책 현장점검

오세훈 시장(오른쪽 서있는 사람)이 25일 한파속 서울역 인근 지하보도를 찾아 노숙인 안부를 묻고 있다.
[헤럴드경제=박종일 선임기자]오세훈 서울시장은 강추위가 기승을 부리고 있는 성탄절 당일인 25일 오후 7시 30분 서울역광장과 인근 지하보도를 방문해 노숙인을 비롯한 취약 시민들의 안전을 살폈다.

오 시장은 24일 한파 속 취약어르신과 노숙인, 쪽방주민 안전과 보호를 최우선으로 사전예방 대책을 강화할 것을 긴급 지시한 바 있다.

오 시장은 이날 서울역 희망지원센터에서 거리노숙인 상담원들을 격려하고 겨울철 노숙인 보호 방안이 빈틈없이 가동되도록 현장 종사자들에게 각별한 노력을 당부했다. 이어 관계자들과 함께 서울역광장과 서울역 지하보도를 점검하며 노숙인들의 안전을 확인했다.

또 인근 서울역파출소를 방문해 노숙인 보호 활동 관련 애로사항을 청취하고 추위 속에서 근무 중인 경찰관들을 격려했다.

오 시장은 “올해 들어 가장 추운 날씨라 서울역 인근에 계신 분들이 걱정돼 현장을 직접 둘러봤다”며 “이런 날일수록 현장에서 관리하는 분들의 역할이 무엇보다 중요한 만큼 좀 더 세심하게 관심을 기울여 주시길 바라고, 서울시도 한파 피해가 없도록 시민 안전관리와 사전예방 조치를 한층 강화하겠다”고 밝혔다.

서울시는 한파로 인한 시민 피해를 최소화하기 위해 ▲24시간 한파 종합지원상황실 가동 ▲수도관 동파 경계단계 발령 및 신속 복구를 위한 동파 대책 상황실 운영 ▲68개 의료기관이 참여하는 응급실 감시 체계 유지 ▲노숙인·쪽방주민·독거어르신 등 취약계층 보호 ▲비상 대응체계 유지 등을 중점적으로 추진하고 있다.

오세훈 시장(가운데)이 25일 서울역파출소를 방문해 노숙인 보호 활동 관련 애로사항을 청취하고 추위 속에서 근무 중인 경찰관들을 격려했다.
