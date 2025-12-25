[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군은 국민권익위원회 주관 ‘2025년 공공기관 종합청렴도 평가’에서 2등급을 받아 4년 연속 종합청렴도 2등급을 달성했다고 25일 밝혔다.

국민권익위원회가 전국 709곳을 대상으로 청렴 체감도, 청렴 노력도, 부패 실태를 종합 평가한 것이다.

성주군은 ‘청렴노력도’ 부문에서 전국 군 평균(79.9점) 보다 높은 91.9점을 획득했다. 전년도 76.0점에서 8.8점 상승한 84.8점을 받았다.

전국 군 단위 평균 점수(81.0점) 보다 3.8점이 높아 작년보다 한 단계 도약한 모습을 보였다.

성주군은 올해는 청렴문화 확산 및 부패행위 사전예방을 중점 목표로 삼아 자치법규 제·개정을 통한 부패방지 시스템 재정립,‘반부패·청렴주간’및‘청렴서재’운영,‘청렴토크콘서트’및‘청렴소통간담회’를 통한 직원 의견 청취 등 종합적·체계적인 노력을 기울여왔다.

또 지난해에 이어 민·관 청렴소통간담회를 확대 개최하는 등 다각적인 방법으로 군민 의견을 청취하고 제도개선을 통한 행정 신뢰도 향상에 힘썼다.

이병환 성주군수는 “종합청렴도 평가 결과 4년 연속 청렴도 상위 등급인 2등급 달성은 군민과 전 직원의 노력으로 함께 만들어 낸 값진 성과”라며 “앞으로도 청렴한 성주, 살기좋은 성주를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.