[헤럴드경제=박영훈 기자] “더 이상 접을 필요 없다…화면이 쭉 늘어난다”

접는 스마트폰 폴더블 경쟁이 치열해지면서 2번 접는 삼성 ‘트라이폴드폰’까지 시장에 출시된 가운데 조만간 화면이 늘어나는 롤러블 스마트폰이 나온다.

소문만 무성했던 세계 최초 롤러블 스마트폰 출시가 임박했다.

25일 업계에 따르면 삼성과 중국 화웨이, 오포 등 스마트폰업체들이 제품 개발을 사실상 완료한 것으로 전해졌다. 양산 시기만 남겨 둔 상태다.

롤러블폰은 화면을 접는 폴더블 스마트폰과 달리 화면 일부를 기기 안쪽으로 말아 넣어 두다가 필요시 확장하는 형태의 스마트폰이다. 기존 화면보다 약 1.5배 정도 화면이 커지는 구조다.

업계에선 폴더블폰에 이은 차세대 폼팩터(기기형태)로 롤러블폰을 꼽고 있다. 실제 시장에 출시될 경우 폴더블폰보다 파급력이 더 클 것으로 보고 있다.

앞서 LG전자는 세계 최초로 롤러블폰을 공개했다. 해당 제품은 세계 첫 롤러블 스마트폰으로 주목을 받았지만 LG전자가 스마트폰 사업을 철수하면서 결국 시장엔 출시되지 못하고 사라졌다.

제품이 공개되자 “빛을 보지 못하고 사라지기에는 아까운 제품” “두꺼운 폴더블폰 보다 나아 보인다” 등 호평이 잇따랐다.

롤러블폰이 시장에 출시되면 접는 폴더블폰보다 소비자들의 선호도가 더 높을 것으로 예상된다.

삼성의 롤러블폰은 갤럭시Z 라인업으로 출시될 것으로 예상된다. 삼성은 이미 ‘갤럭시Z 롤’ ‘갤럭시Z 슬라이드’ 등의 상표를 출원한 상태다.

내년 폴더블폰 출시를 앞둔 애플도 ‘롤러블 스마트폰’에 대해 각별한 관심을 보이는 것으로 전해졌다. 중국 스마트폰 오포는 롤러블폰 시 제품까지 선보였다. 화웨이와 오포는 삼성에 앞서 세계 최초 출시가 목표다. 2번 접는 폴더블폰도 화웨이가 삼성보다 앞서 세계 최초로 선보였다.

롤러블폰이 출시되면 폴더블폰이 타격을 받을 수 있다는 우려도 나온다.

한편 삼성전자의 첫 두 번 접는 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z 트라이폴드’는 출시되자마자 큰 관심을 끌고 있다. 360만원에 육박하는 높은 가격에도 불구하고 국내 판매 개시 첫날, 준비된 물량이 모두 소진됐고, 중고 시장에서는 ‘리셀(되팔기) 대란’까지 벌어졌다.