[헤럴드경제 = 서병기선임기자]대중음악평론가로 활발한 활동을 해오던 김영대 씨가 24일 사망했다. 향년 48세.

김영대 평론가 측은 25일 오전 고인의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “삼가 알려드린다. 김영대님의 별세 소식을 전한다. 직접 연락드리지 못한 점 양해 부탁드린다”고 밝혔다.

고인의 사인은 알려지지 않았다. 고인은 사망 직전까지도 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’ 등 방송활동과 SNS 활동을 해와, 그의 갑작스러운 죽음을 안타까워하고 있다.

고인은 연세대 경영학과를 졸업하고 미국 워싱턴대에서 음악인류학으로 박사학위를 받았다. 방탄소년단의 미국 진출 등 ‘K팝 전문가’로서 뿐만 아니라 영미 팝시장에 대한 폭넓은 지식으로 평론을 쓰고 방송 출연에도 열정을 보였다.

빌보드 뮤직어워드, 아메리칸 뮤직 어워드와 그래미 어워드를 라이브 방송으로 중계하면서 해박한 해설과 분석 실력을 보여주기도 했다.

빈소는 서울 중앙대학교병원 장례식장 6호실에 마련됐다. 발인은 27일이다. 장례미사는 27일 오전 10시 흑석동성당에서 열린다.