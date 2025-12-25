기존 4곳에 추가 전기 만든 곳에서 쓰는 지산지소 시스템 촉진

[헤럴드경제=차민주 기자] 경북과 울산, 충남이 분산에너지 특화지역으로 추가 지정됐다.

기후에너지환경부는 제37차 에너지위원회 재심의를 거쳐 3개 지역을 분산특구에 추가했다고 25일 밝혔다.

분산특구는 전기가 만들어지는 곳에서 전기를 쓰는 ‘지산지소(地産地消)형 전력 시스템’ 구축을 촉진하기 위해 정부가 선정하는 지역이다. 대규모 발전소·송전망 중심에서 벗어나 지역 자립형 에너지 시스템을 구현하는 게 핵심으로 전력망 난제의 해법으로 꼽힌다.

에너지위원회는 지난달 초 경기·부산·전남·제주를 첫 분산특구로 지정했고, 보류됐던 3개 지역을 이번에 재심의를 거쳐 추가했다.

경북은 그린 암모니아 기반 연료전지 발전(40㎿)으로 인근 이차전지 기업에 ‘무탄소 전기’를 공급하게 된다.

특히 암모니아를 수소로 전환하는 과정에서 미국의 아모지사가 개발한 암모니아 크래킹 설비를 활용해 수소 전환 효율을 극대화할 계획이다.

울산은 국내 최대 규모 인공지능(AI) 데이터센터 유치에 나선다. 지역 발전사가 열병합 발전설비(300㎿)를 통해 인근 석유화학 업계와 협력함으로써 경쟁력 있는 전기요금을 제공한다는 방침이다.

충남도 지산지소 방식의 전력 시스템을 확산한다. 열병합 발전설비로 인근 석화 단지에 전력을 직접 공급하고, 전력 판매 수익 일부는 인근 마을에 대한 태양광 보급·노후 변압기 교체 지원에 활용한다.

앞으로 기후부는 지정된 분산특구에 대해 사업 이행 현황을 주기적으로 점검하고, 전력 수요의 비수도권 이전을 촉진할 예정이다.