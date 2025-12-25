[헤럴드경제=양대근 기자] 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 새해를 앞두고 김정은 북한 국무위원장에게 향후에도 “지역 및 국제문제들에서 건설적인 협동을 진행하게 되리라고 확신한다”는 내용의 축전을 보냈다.

조선중앙통신은 25일 푸틴 대통령이 김 위원장에게 지난 18일 보낸 축전에서 “앞으로도 친선적이며 동맹적인 관계를 백방으로 강화”하자며 이같이 밝혔다고 보도했다.

푸틴 대통령은 “지나간 한해는 모스크바와 평양 사이의 관계에 있어서 특별한 의의를 가졌다”며 북한의 쿠르스크 파병을 비중 있게 언급했다.

그는 “쿠르스크주 지역을 강점자들로부터 해방하기 위한 조선인민군 군인들의 영웅적인 참전과 뒤이어 러시아 땅에서 진행된 조선 공병들의 활동은 러시아 연방과 조선민주주의인민공화국 사이의 불패의 친선과 전투적 우의를 뚜렷이 확증하였다”고 평가했다.

이어 “중요한 것은 우리의 공동의 노력으로 역사적인 포괄적인 전략적 동반자 관계에 관한 조약의 조항들이 계획적으로 실행된 것”이라며 이는 정치, 무역경제, 인문 등 분야에서 생산적 상호 협력을 현저히 확대하는 데 기여했다고 자평했다.