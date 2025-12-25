AI 에이전트 ‘하이(H-AI)’ 100만 목전

[헤럴드경제=함영훈 기자] 하나투어가 지난 22일 열린 ‘제13회 경영학자 선정 대한민국 최우수경영대상’ 시상식에서 ‘AI 기반 서비스 혁신 부문’을 수상했다.

한국경영학회는 매년 모범적인 경영 활동으로 국민 경제 발전에 기여한 기업을 선정해 이 상을 수여한다.

25일 학회에 따르면, 하나투어는 인공지능(AI) 기술 도입으로 고객 경험(CX)을 혁신하고 여행 산업의 디지털 전환(DX)을 선도한 공로를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

특히 하나투어가 업계 최초로 선보인 멀티 AI 에이전트 ‘하이(H-AI)’는 여행 서비스의 새로운 표준을 제시했다는 평가를 받았다. 하이는 24시간 실시간 상담, 초개인화 여행 상품 추천 등 차별화된 서비스를 제공하며, 연내 이용자 100만 명 달성을 눈앞에 두고 있다.

하나투어는 내부 업무 환경에도 AI를 적극 도입해 운영 효율성을 극대화했다. ‘호텔 매핑 AI’를 통해 상품 등록 시간을 70% 이상 단축하고, ‘AI 환불금 캘린더’로 전체 항공권 환불 문의의 40%를 자동화하는 등 업무 생산성을 대폭 개선했다.

이 같은 성과를 바탕으로 하나투어는 최근 ‘AI 퍼스트 컴퍼니(AI First Company)’ 비전을 선포했다. 향후 B2C·B2E·B2B 등 전 사업 영역에 AI 기술을 확대 적용해, 운영 효율과 고객 만족도를 동시에 높이겠다는 전략이다.

하나투어 관계자는 “이번 수상은 하나투어가 추구해 온 고객 중심 경영과 AI 기반 서비스 혁신이 그 가치를 인정받았다는 데 큰 의의가 있다”라며 “앞으로도 끊임없는 기술 고도화를 통해 국내 여행 산업의 새로운 미래 표준을 제시할 것”이라고 말했다.