통일교측 제품 구매이력 확보 시도…실물 확보·행방 확인에 집중

금품 수수 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원이 19일 오전 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 전 의원은 지난 2018년 무렵 통일교 측으로부터 현금 2000만 원과 고가의 시계를 수수한 혐의 등을 받고 있다. 임세준 기자
[헤럴드경제=김유진 기자] 통일교의 정치권 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 이탈리아 명품 시계 브랜드 불가리의 국내 법인에 대해 강제수사에 착수했다.

24일 경찰에 따르면 경찰청 특별전담수사팀은 전날 서울 서초구에 위치한 불가리코리아 본사를 압수수색하고, 통일교 측 관계자들의 고가 시계 구매 내역 등 관련 자료 확보를 시도했다.

이번 압수수색은 2018년경 윤영호 전 통일교 세계본부장이 전재수 전 해양수산부 장관에게 전달했다는 의혹이 제기된 1000만 원대 명품 시계의 행방을 추적하기 위한 차원인 것으로 알려졌다.

뇌물수수 혐의로 피의자 입건된 전 전 장관은 “통일교로부터 불법적이거나 부당한 금품을 받은 사실이 전혀 없다”며 관련 의혹을 전면 부인하고 있다.

앞서 경찰은 지난 15일 전 전 장관의 자택과 국회의원실을 압수수색했으나, 문제의 시계 실물은 현재까지 발견되지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 전 전 장관에게 최대 공소시효가 15년에 이르는 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 혐의를 적용하고, 해당 시계가 직무와 관련된 대가성 금품에 해당하는지를 입증하는 데 수사력을 집중하고 있다.

관련자들이 일제히 혐의를 부인하면서 수사가 난항을 겪는 상황에서, 경찰은 핵심 물증이 될 수 있는 명품 시계의 실물 확보나 최종 유통·보관 경로를 확인하는 데 주력하고 있는 것으로 전해졌다.


