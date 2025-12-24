급등하는 환율·원자재 비용 탓에 신규 분양 위축

[헤럴드경제=김유진 기자] 올해 민간 아파트 일반분양 물량이 15년 만에 최저 수준으로 떨어질 전망이다.

24일 부동산R114랩스 집계 결과, 올해 민간 아파트 일반분양 물량은 연말까지 총 121,120가구에 그칠 것으로 나타났다. 이는 2010년(6만8396가구) 이후 두 번째로 적은 규모다.

공급이 정점을 찍었던 2015년(35만8712가구)과 비교하면 무려 66.2% 감소한 수치로, 최근 수년간 이어진 분양시장 위축이 수치로 확인됐다.

이 같은 공급 감소의 배경으로는 건설 원가 부담의 급격한 확대가 꼽힌다. 원자재 수입 가격 상승과 함께 환율이 급등하면서 철근·시멘트 등 핵심 건설 자재 가격이 크게 올랐고, 여기에 인건비 상승까지 겹치며 건설사들의 자금 부담이 가중됐다. 이로 인해 일부 사업장은 분양 일정을 연기하거나 계획을 재검토한 것으로 분석된다.

업계에서는 신규 분양 위축이 중장기적인 입주 물량 감소로 이어질 수 있다는 점을 우려하고 있다. 통상 아파트는 분양 이후 2~3년의 시차를 두고 입주가 이뤄지는 만큼, 현재의 분양 감소세가 향후 실제 주택 공급 부족으로 현실화할 가능성이 크다는 지적이다.