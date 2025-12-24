[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원 신임 부원장에 김성욱·황선오·박지선 부원장보가 선임됐다.

금융위원회는 24일 제3차 임시회의에서 금감원장의 제청에 따라 이들 부원장보를 신임 금감원 부원장으로 임명했다고 밝혔다.

임기는 오는 30일부터 3년이다.