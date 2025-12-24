[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원 신임 부원장에 김성욱·황선오·박지선 부원장보가 선임됐다.
금융위원회는 24일 제3차 임시회의에서 금감원장의 제청에 따라 이들 부원장보를 신임 금감원 부원장으로 임명했다고 밝혔다.
임기는 오는 30일부터 3년이다.
[헤럴드경제=유혜림 기자] 금융당국이 24일 정보유출 사고를 신한카드를 대상으로 즉시 현장검사에 착수하겠다고 밝혔다. 또 카드 모집 과정에서 유사한 정보유출 사례가 있는지 확인하기 위해 전 카드업권을 대상으로 즉각 점검에 착수하기로 했다. 금융위원회는 이날 서울 광화문 정부서울청사에서 긴급 대책회의를 개최해 유출 경위와 규모를 점검하고 개인신용정보 유출 가
[헤럴드경제=김용재 기자] 서울대학교 자연계 수시합격자의 미등록 비율이 지난해보다 10% 줄어들었다는 분석 결과가 나왔다. 자연계 수시 합격생은 의대 정원 축소로 중복합격 인원이 발생해 미등록 비율이 줄었으나, 인문계열의 경우 경희대 한의예과 등으로 빠져나가 미등록 비율이 늘어난 것으로 풀이된다. 종로학원은 2026학년도 서울대 수시 추가합격자가 자연계에서 157명, 인문계에서 29명, 예체능 등에서 2명 발생해 총 188명으로 집계됐다고 23일 밝혔다. 자연계에서는 지난해 175명에서 157명으로 18명(10.3%) 줄었고 인문계에선 28명에서 29명으로 1명(3.6%) 늘었다. 학과별로 보면 첨단융합학부에서 29명의 미등록자가 나와 가장 많았다. 약학계열(13명), 화학생물공학부·전기정보공학부(11명), 식품동물생명공학부(8명), 산림과학부·응용생물화학부(7명) 등이 뒤를 이었다. 자연계 수시 합격생 미등록자가 감소한 이유로는 올해 의대 모집 인원이 축소됨에 따라 서울대 자연계
[헤럴드경제=장연주 기자] 중국을 대표하는 최고 화가 중 한명인 판쩡(范曾·87)이 최근 50살 연하 아내와의 사이에서 득남했다고 발표하면서, 기존 자녀들과는 관계를 끊었다고 밝혀 가족 갈등이 다시 수면 위로 떠올랐다. 17일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 판은 2008년부터 2024년까지 작품 판매액이 무려 40억 위안(약 8385억)을 넘긴 중국의 최고가 작가 중 한명이다. 그의 작품 가운데 최소 10점이 경매에서 1000만 위안(약 21억원) 이상에 낙찰됐고, 특히 1991년 작품 한 점은 2011년 베이징 경매에서 1840만 위안(약 38억 원)에 팔리기도 했다. 판은 뛰어난 회화 실력에 더해 서예가로도 명성이 높다. 그의 서예 작품은 0.11㎡당 약 20만 위안(약 4200만 원)에 거래된다. 그는 지난해 4월 자신보다 무려 50세 어린 쉬멍(37)과 결혼해 큰 화제를 모았다. 이에 앞서 판은 세차례 결혼했으며, 친딸 한 명과 의붓자식 두 명을 두고 있다.
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판