韓, 마이크로 RGB TV 신제품 공개 中, 미니 LED 기반 RGB 방식 공개 日, 대형 디스플레이용 RGB LED TV 기술 발표

[헤럴드경제=박지영 기자] 다음 달 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에서 프리미엄 TV 시장 주도권을 둘러싼 한·중·일 기업들의 경쟁이 치열하게 전개될 전망이다. 글로벌 TV 수요 둔화와 중국 브랜드의 저가 공세로 시장 환경이 녹록지 않은 가운데, 각국 기업들은 TV 시장의 새 격전지로 떠오른 차세대 프리미엄 제품 ‘RGB TV’를 두고 자사만의 특화 기술을 앞세워 시장의 판을 다시 짠다는 전략이다.

25일 업계에 따르면 내년 1월 미국에서 열리는 CES 2026에서 삼성전자, LG전자와 TCL, 하이센스, 소니 등이 RGB 기반 TV 기술을 전면에 내세울 것으로 알려졌다.

RGB TV는 기존의 단일 백색 LED 광원 대신 삼원색인 적(R)·녹(G)·청(B) LED 소자를 광원으로 사용하는 TV다. 세 가지 색상의 광원을 독립적으로 정밀 제어할 수 있어 색 재현력과 밝기를 끌어올린다는 평을 받는다.

삼성전자와 LG전자는 RGB LED를 마이크로 크기로 구현한 ‘마이크로 RGB TV’를 핵심 제품으로 선보인다. 삼성전자는 지난 8월 115형 마이크로 RGB TV를 세계 최초로 출시한 데 이어 CES 2026에서는 55·65·75·85·100형까지 라인업을 확대할 예정이다.

여기에 고성능 인공지능(AI) 엔진을 적용한 ‘4K AI 업스케일링’과 장면별 최적의 색상을 구현하는 ‘마이크로 RGB 컬러 부스터 프로’ 등도 탑재한다.

LG전자는 최신 마이크로 RGB 기술과 자사 OLED TV의 정밀한 광원 제어 기술을 결합한 ‘LG 마이크로RGB 에보’를 공개한다. 자발광 화소를 픽셀 단위로 제어해온 OLED 기술을 RGB TV에 적용해 광원 단위의 제어 정밀도를 높이고, 색 재현력과 색 정확도를 강화했다는 설명이다.

중국 업체들도 RGB TV 경쟁에 본격 가세했지만, 기술 완성도 측면에서는 한국 기업이 앞서 있다는 평가가 나온다.

하이센스는 올해 초 CES 2025에서 세계 최초 RGB TV를 공개했고, TCL은 IFA 2025에서 163형 RGB TV를 선보였다. 다만 이들 제품은 마이크로 RGB보다 기술 난도가 낮은 미니 LED 기반 RGB 방식으로, 백라이트 크기와 제어 정밀도에서 차이가 있다는 지적이다.

하지만 이들 회사는 마이크로 RGB보다 기술 난도가 낮은 미니 LED 기반 RGB 방식으로, 백라이트 크기와 제어 정밀도 측면에서는 마이크로RGB와 기술적 차이가 존재한다는 평가가 나온다.

이번 CES에서 하이센스는 ‘더 밝은 삶을 위한 혁신(Innovating a Brighter Life)’을 주제로 RGB 미니 LED TV를 공개할 예정이다.

TCL은 자체 개발한 ‘SQD-미니 LED’ 기술을 적용한 제품을 전시한다. SQD-미니 LED는 퀀텀닷(QD) 기술과 미니 LED 백라이트를 결합해 색 표현력을 높이고 화면을 정밀하게 제어하는 차세대 백라이트 기술이다.

소니 역시 CES 2026에서 RGB TV를 공개할 가능성이 크다. 소니는 지난 3월 대형 디스플레이용 RGB LED TV 기술 개발을 발표한 데 이어, 10월에는 ‘트루 RGB’ 상표를 출원했다.

시장조사업체 옴디아에 따르면 삼성전자와 LG전자의 3분기 TV 시장 점유율은 각각 29%와 15.2%로 1·2위를 지켰다. 하지만 TCL(13%), 하이센스(10.9%), 샤오미의 합산 점유율은 31.8%로, 우리 기업을 앞서는 것으로 나타났다.

프리미엄 TV 시장 및 OLED 시장에서는 삼성전자·LG전자가 굳건히 지키고 있지만, 액정표시장치(LCD) 제품군에선 중국기업의 공세가 만만찮아 신 기술력으로 중국 기업과 확실한 차별화를 보일 필요가 있다는 분석이 나온다.