중도금 60% 전액 무이자 등 초기 부담 낮춘 조건에 성황리 계약 중

견본주택 방문객 대상 타로∙사주풀이 이벤트, 선착순 50명에 케이크 증정

착한 분양가와 완성도 높은 상품성으로 주목받고 있는 ‘더샵 신문그리니티 2차’가 오는 27일부터 다양한 견본주택 이벤트를 진행한다.

더샵 신문그리니티 2차는 견본주택 방문객을 대상으로 △12월 27일(토)~28일(일) 타로 이벤트 △내년 1월 3일(토)~4일(일) 사주풀이 이벤트를 실시한다. 이벤트 참여 고객 중 1일 50팀에게는 선착순으로 케이크를 증정해 연말과 새해 분위기를 더할 예정이다. 이와 함께 현장에서는 스크래치 복권 이벤트도 상시 진행 중으로, 다양한 경품을 통해 방문객들에게 즐거움을 선사하고 있다.

분양 관계자는 “김해에서도 선호도 높은 입지에 합리적인 분양가와 완성도 높은 평면 설계로 수요자들의 관심이 꾸준히 이어지고 있다”며 “연말 시즌을 맞아 견본주택을 찾은 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 다채로운 이벤트를 준비했다”고 말했다. 이어 “견본주택 방문을 통해 단지의 상품 경쟁력은 물론 공간 구성과 커뮤니티 완성도를 직접 확인하고, 연말의 즐거운 분위기까지 함께 느껴보시길 바란다”고 덧붙였다.

경남 김해시 신문1지구 도시개발구역 A17-1블록에 들어서는 더샵 신문그리니티 2차는 현재 선착순 동∙호 지정 계약을 진행 중이다. 만 19세 이상이면 청약 통장 유무, 거주 지역 제한, 주택 소유 여부 등과 관계없이 누구나 계약이 가능하다.

특히, 계약 시 1차 계약금 500만원 정액제와 계약 후 한 달 뒤 2차 계약금(500만원을 제외한 총 분양가의 5%)을 납부하면 내 집 마련이 가능하다. 여기에 중도금 60% 전액 무이자 혜택을 제공하여 자금 계획을 세우기 수월하다. 즉, 계약 시 소액 자금으로 선호 동∙호수를 선점한 후에 한 달 뒤 준비 기간을 거쳐 계약금을 완납할 수 있어, 급격한 현금 부담 없이 내 집 마련을 시작할 수 있다.

아울러 계약금 완납 후 분양권 전매가 가능하고 실거주 의무가 적용되지 않아, 실수요는 물론 투자 목적의 수요까지 유연하게 접근할 수 있는 구조를 갖췄다.

상품성 역시 강화됐다. 2차는 1차 분양 당시 수요자들의 선호를 반영하여 설계를 개선했다. 전 세대 남향 위주 배치와 단지 주변으로 고층 건물이 들어설 수 없는 단독주택용지로 계획돼 막힘없는 영구 조망과 개방감을 확보했다. 또한 전 세대에 유리난간을 적용해 개방감을 극대화했다.

전용면적 84㎡ 전 타입에 알파룸, 안방 드레스룸, 현관 창고를 마련해 공간 활용도가 높고 드레스룸을 확장하여 수납 효율을 확보했으며, 주방 창도 확대해 통풍 및 환기효과를 높였다. 또한, 욕실에 들어가기 전 파우더 공간에 스타일링 바스 옵션을 선택할 경우 건식 세면대가 설치되어 호텔처럼 사용할 수 있다.

단지가 위치한 신문1지구는 이미 완성된 장유·율하지구와 함께 인근 장유신문지구, 장유무계지구, 김해관광유통단지 조성사업이 완료되면 신도시급 주거벨트로 성장할 전망이다. 또한, 인근 장유역에 부전~마산 복선전철이 개통되면 부울경(부산∙울산∙경남)을 1시간 내에 이동할 수 있는 광역 교통망도 갖출 예정이다.

한편, 이 단지는 지하 2층~지상 29층, 6개 동, 전용면적 84~93㎡ 총 695세대로 구성된다. 견본주택은 경남 김해시 대청동 일원에 위치해 있으며, 입주는 2028년 7월 예정이다.