행안부 차관 주재 특례 관련 주요 부처 회의 개최

[헤럴드경제]정부가 충남·대전 통합특별시 출범을 위한 특례 제공을 위해 관련 논의를 시작했다.

행정안전부는 24일 김민재 차관 주재로 과학기술정보통신부, 문화체육관광부, 보건복지부, 기획재정부, 교육부 등 11개 부처 실·국장 회의를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에서 행안부는 민선 9기 충남·대전 통합특별시 출범을 위한 세부 추진일정을 공유하고, 각 부처에 특례 제공 협조를 요청했다.

기존 특례에 대한 전향적인 수용과 정부차원에서 별도 인센티브 발굴 등 추가적인 행·재정적 지원방안 발굴을 당부했다.

김민재 행안부 차관은 “민선자치 30년 역사에서 충남·대전의 성공적인 통합은 지방행정체제의 새로운 방향을 그려나가는 큰 발자국이 될 것으로 기대한다”면서 “충남·대전 통합이 수도권 일극 체제 해소와 지방소멸 극복의 모범사례가 될 수 있도록 행안부를 비롯한 전 부처의 노력과 협조를 당부드린다”고 강조했다.