[헤럴드경제=장연주 기자] 국내 금값이 사상 최고치를 경신하며 순금 한 돈 가격이 처음으로 93만원을 돌파했다.

24일 한국금거래소에 따르면, 전일 기준 국내 금값은 1돈(3.75g) 매입시 가격은 93만6000원으로 90만원을 돌파했다. 안전자산인 금값이 또 다시 최고가를 갈아치우며 순금 한돈 100만원 시대가 머지 않을 것으로 보인다.

금 한돈 가격은 최근 한달간 11.3% 올랐고 올들어서는 무려 78.3%나 상승했다.

이날 한국거래소 KRX금시장에서 1㎏짜리 금 현물의 1g당 가격(종가 기준)은 오전 9시10분 기준 21만5930원에 거래되고 있다. 지난 10월14일(21만9900원) 이후 두달 만에 21만원대로 재진입했다.

국제 금값도 온스당 4400달러로 2개월 만에 또 사상 최고치를 경신했다.

지난 22일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면, 금 가격은 전일 대비 온스당 82.10달러(1.87%) 오른 4469.40달러에 마감했다.

금값은 미국과 베네수엘라의 군사적 긴장이 고조되고 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대, 주요국 중앙은행의 금 매수세 확대가 맞물리면서 꾸준히 급등하는 것으로 분석된다. 더욱이 고물가 긴장감 속에서 인플레이션 헤지 수단인 금의 선호도는 더 높아질 것으로 예상된다.

한편, 올해 금값과 은값은 이란의 이슬람 혁명으로 유가가 급등했던 1979년 이후 가장 큰 연간 상승률을 보일 것으로 전망된다고 FT는 내다봤다. 올해 은값 상승률은 137%에 이른다.