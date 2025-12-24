징검다리론 이용대상 확대 및 이용절차 간소화

[헤럴드경제=정호원 기자] 은행연합회와 서민금융진흥원은 정책서민금융 성실상환자를 위한 은행권 신용대출상품인 ‘징검다리론’을 전면 개편한다고 24일 밝혔다.

이번 개편은 금융위원회의 ‘신용이 쌓이는 크레딧 빌드업 체계’ 도입에 따른 조치다. 경제적 어려움을 겪는 취약계층이 정책금융 상품을 성실히 상환할 경우, 보다 원활하게 은행권 신용대출을 이용하며 제도권 금융에 안착할 수 있도롥 돕는 것이 핵심이다.

그간 징검다리론은 이용대상이 제한적이고 이용절차가 복잡하다는 지적을 받아왔다. 이번 개편을 통해 서금원과 은행권은 징검다리론 지원 요건을 완화하고 취급 절차를 간소화에 나섰다.

개편안에 따르면 정책서민금융 2년 이상 성실이용자 또는 6개월 이상 이용 후 최근 3년 이내 원리금 전액을 상환한 이용자 중, ‘서민금융 통합신용평가모형’ 심사를 통과한 경우 징검다리론 연계 신청이 가능하다.

대상 상품은 근로자햇살론, 햇살론유스, 햇살론뱅크, 햇살론15·17, 최저신용자특례보증, 새희망홀씨대출이다. 또한 내년 1분기 신설 예정인 ‘미소금융 금융취약계층 생계자금’ 성실상환자도 지원 대상에 추가될 예정이다.

이용 편의성도 획기적으로 개선된다. 기존에는 이용자가 직접 성실상환 증명서를 발급받아 은행을 방문해야 했으나, 앞으로는 ‘서민금융 잇다’ 앱 내 전용 플랫폼을 통해 모든 과정을 한 번에 해결할 수 있다.

앱을 통해 실시간으로 별도의 서류제출 없이 신청 자격을 확인하고, 대출 가능한 은행을 조회해 사전신청이 가능하도록 절차를 간소화했다. 다만 최종 대출 한도와 금리는 각 은행의 내부 심사 결과에 따라 차등 적용되며, 신용정보변동과 은행 내부 심사 결과에 따라 최종 승인 여부가 달라질 수 있다.

개편된 징검다리론은 올해 12월24일 IBK기업은행을 시작으로, 내년 1분기까지 13개 은행이 순차적으로 출시를 완료할 예정이다.

조용병 은행연합회 회장은 “이번 개편으로 성실상환자들의 은행권 안착이 더욱 활성화될 것으로 기대한다”며 “은행권은 징검다리론의 활성화 등 서민·취약계층의 금융부담 완화를 위한 노력을 지속해 나가겠다”고 말했다.

이재연 서금원 원장은 “서민의 금융생활 안정과 자립능력 회복을 위해 정책을 지속적으로 보완해 나가겠다”고 밝혔다.