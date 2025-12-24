[헤럴드경제=최원혁 기자] 인도에서 한 형제가 사망 보험금을 노리고 독사를 풀어 자신의 아버지를 독살한 사건이 발생했다.

최근 인도 매체 더타임스오브인디아에 따르면 지난 10월 50대 남성 A씨가 자택에서 숨진 채 발견됐다.

경찰 조사 결과 A씨의 20대 두 아들이 3000만 루피(약 4억9500만원)의 보험금을 받기 위해 아버지를 뱀에 물려 숨지게 한 것으로 드러났다.

A씨는 사망하기 전 일주일 간격으로 독사에게 두 번 물렸다고 한다. 형제는 첫 번째 시도가 실패하자 수위를 높여 다시 살해를 시도한 것. 결국 A씨는 잠든 사이에 독사에게 목을 물려 사망했다.

경찰은 “A씨가 사망하기 전 아들들이 고액의 사망 보험에 가입한 점이 의심스러웠다”며 “A씨가 뱀에 물린 뒤 병원으로 이송되기까지 시간이 설명하기 어려울 정도로 지연되기도 했다”고 설명했다.

경찰은 두 아들의 통화 기록과 금융 거래 내역을 조사한 결과 다른 네 명이 살인에 가담한 정황을 포착하고 추가 조사를 이어 나가고 있다.