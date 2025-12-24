로드마스터 방문 교육…현장 맞춤형 커리큘럼 제공

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국도로공사가 민자고속도로 직원까지 대상으로 하는 안전교육을 본격 시행한다.

한국도로공사 인재개발원은 23일 한국교통연구원 민자도로관리지원센터와 ‘교육 인프라 공유 업무협약’을 체결했다고 24일 밝혔다. 이번 협약은 한국도로공사가 보유한 인적·물적 교육자원을 민자도로 운영사에 개방해, 고속도로 전 구간의 안전관리 역량을 끌어올리기 위해 마련됐다.

민자고속도로는 전체 고속도로 중 약 19%인 977km에 달한다. 그동안 민자도로 운영사 직원들은 체계적인 안전교육 기회를 충분히 확보하기 어려웠지만, 이번 협약을 계기로 도로공사 수준의 전문교육을 받을 수 있게 된다.

협약 주요 내용은 ▷고속도로 안전교육 공동기획 및 운영 ▷안전문화 확산 공동 캠페인 등이다. 도로공사는 충북 영동군에 위치한 도로안전교육센터를 활용해 민자도로 운영사에 도로안전 역량강화, 안전순찰 실무, 재난대응 훈련 등 체험 중심의 맞춤형 커리큘럼을 제공할 계획이다.

또한 한국도로공사는 사내 전문강사인 ‘로드마스터’ 39명을 민자도로 사업장에 직접 파견해 연 4회 순회교육을 실시한다. 교대근무 등으로 집합교육이 어려운 현장 직원들도 사고사례 중심의 실무교육과 노하우를 공유받을 수 있도록 지원한다.

김형만 한국도로공사 인재개발원장은 “공사의 우수한 교육 인프라를 민자도로 운영사에 확대 적용해 고속도로 어디서나 안심하고 이용할 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.