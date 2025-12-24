[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시가 최초로 ‘인천지역유산’ 17건을 선정했다.

이번에 선정된 ‘인천지역유산’은 배다리 헌책방 골목, 각국 조계지 계단, 신포국제시장, 짜장면, 인천아트플랫폼 등 총 17건이다.

‘인천지역유산’은 국가유산이나 시 지정･등록 문화유산에는 해당되지 않지만, 근현대에 형성된 공간·기록·사건 등 인천의 역사적·사회문화적 가치와 시민 공감도를 지닌 유산을 발굴·보존하기 위한 제도다.

특히 시민의 일상과 기억을 문화유산의 영역으로 확장했다는 점에서 의미가 크다.

이번 첫 선정은 제도 시행의 출발점이라는 점을 고려해 시민 공모를 통해 후보를 발굴하고 전문기관의 조사·연구와 인천지역유산위원회의 현지조사 및 심의를 거쳐 역사성, 사회문화성, 상징성, 보존현황 등을 종합적으로 고려해 이뤄졌다.

인천시는 ‘인천지역유산’으로 선정된 대상에 대해 소유자 및 관리단체의 동의를 거쳐 인증 표식을 제작·설치해 보존에 대한 인식과 자긍심을 높일 계획이다.

향후 시민 참여를 확대하고 지속적인 발굴을 통해 ‘인천지역유산’을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

윤도영 시 문화체육국장은 “인천지역유산은 시민의 기억과 일상이 곧 문화유산이 될 수 있음을 보여주는 제도”라며 “이번 첫 선정을 계기로 지역 정체성을 더욱 공고히 하고 시민과 함께 만들어가는 문화유산 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”라고 말했다.