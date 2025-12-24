- 장기태 카이스트 모빌리티연구소장·김용주 충남대 교수 선정

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 장기태 카이스트(KAIST) 모빌리티연구소장과 김용주 충남대 바이오시스템기계공학과 교수에게 ‘충남 미래모빌리티 산업 발전 유공’ 도지사 표창패를 수여했다고 24일 밝혔다.

이번 표창 수여는 미래모빌리티 분야의 핵심 기술 연구와 실증 기반 구축 등 산업 생태계 조성에 중추적인 역할을 한 공로를 높이 평가해 추진했다.

카이스트(KAIST) 모빌리티연구소는 지난해 11월 13일 내포신도시에 개소한 이후 미래모빌리티 분야 선도 기술 연구를 중심으로 기술 사업화와 산업 확산을 동시에 견인하는 핵심 거점으로 빠르게 자리매김하고 있다.

연구소는 ▷미래모빌리티 핵심·원천기술 연구 ▷기술 창업·벤처기업 육성 및 투자운영사(VC) 유치 ▷국내외 협력 기관 연계 ▷산·학·연 융합 기반 산업 생태계 조성 등 다층적인 기능을 수행하며, 연구와 산업을 유기적으로 연결하는 다리 역할을 하고 있다.

특히 개소 이후 짧은 기간에도 불구하고 연구소 내에 총 28개 기업·기관이 입주하는 성과를 거둬 충남 미래모빌리티 산업 생태계의 집적과 확산 가능성을 입증해 호평받고 있다.

충남대는 지난 4월 산업부의 산업 혁신 기반 구축사업인 ‘친환경 디지털·전동화 농기계 실증 기반 구축사업’을 도내 유치하는 데 주관기관으로서 핵심적인 역할을 했다.

해당 사업은 그간 경상권과 전라권에 집중돼 있던 농기계 분야 산업 기반을 도내 유치한 상징적 사례로, 지역 간 산업 기반 불균형을 해소하는 전환점이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

또 내포 농생명바이오클러스터의 핵심 축으로 기능하며, 친환경 디지털·전동화 농기계 실증을 통해 충남 농생명 산업의 고도화와 미래모빌리티 기술의 융합을 촉진할 것이란 전망이다.

도는 앞으로도 연구기관과 대학을 중심으로 한 성과가 산업과 지역으로 확산할 수 있도록 전략적 정책 지원을 지속할 계획이다.

충남도 전형식 정무부지사는 “충남 미래모빌리티 산업의 성장 기반을 다지는 데 큰 역할을 해준 두 분께 감사드린다”며 “앞으로도 대한민국 미래모빌리티 산업을 선도할 수 있도록 지속적인 역할과 헌신을 기대한다”고 말했다.