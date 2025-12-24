워너브러더스 이사회도 넷플릭스 인수 선호

[헤럴드경제=김영철 기자] 할리우드 대기업 워너브러더스 디스커버리(이하 워너브러더스)에 대해 적대적 인수를 시도 중인 파라마운트가 새로운 제안을 내놓았지만, 여전히 워너브러더스 주주들을 만족시키지 못한다는 지적이 나왔다.

23일(현지시간) 로이터통신은 워너브러더스의 주요 주주인 투자사 해리스 오크마크 측이 파라마운트의 새 제안에 불만을 표시했다고 보도했다.

해리스 오크마크는 지난 9월 말 기준 워너브러더스 주식 9600만주(약 4%)를 보유한 5대 주주다.

해리스 오크마크의 포트폴리오 매니저 알렉스 피치는 로이터에 보낸 이메일에서 “파라마운트의 새 제안에 포함된 변경은 필요했지만, 충분하지는 않았다”고 밝혔다. 이어 “우리는 두 거래(파라마운트와 넷플릭스 제안)를 동등한 선택지로 보고 있다”면서 “방향을 바꾸는 데에는 비용이 따르며, 파라마운트가 진정으로 승리를 원한다면 더 큰 유인을 제공해야 할 것”이라고 덧붙였다.

전날 파라마운트는 워너브러더스에 대한 1084억달러 규모의 적대적 인수 제안에서 자금 조달 방안을 강화해, 데이비드 엘리슨 최고경영자(CEO)의 부친인 래리 엘리슨 오라클 회장이 404억달러 자금에 대한 개인 보증을 제공하기로 약속했다.

파라마운트가 주당 30달러의 인수 가격을 그대로 유지한 것이 주주들의 마음을 돌리기에는 충분하지 않다는 지적이다.

워너브러더스 이사회는 여전히 넷플릭스의 제안을 더 선호한다고 로이터는 전했다.

넷플릭스의 인수 가격은 파라마운트보다 낮지만, 자금 조달의 안정성이 더 높고, 넷플릭스가 스튜디오와 스트리밍 서비스 부문을 인수한 뒤 남은 사업 부문을 분사하면 워너브러더스가 얻을 수 있는 가치가 더 크다는 점이 고려되고 있다.

금융투자업계 전문가들은 이번 인수 경쟁이 워너브러더스가 보유한 자산의 가치를 보여준다고 설명했다.

워너브러더스와 파라마운트, 넷플릭스 주식을 모두 보유하고 있는 투자사 IHT 웰스매니지먼트의 최고투자책임자(CIO) 유세프 게리아니는 “포트폴리오에 최상급 미디어 자산을 추가할 기회는 정말 드물다”며 이번 거래에 대해 워너브러더스 이사회의 권고를 따를 계획이라고 밝혔다.

다만 워너브러더스의 3대 주주로 도합 22%의 지분을 보유한 월가 투자사 뱅가드, 스테이트 스트리트, 블랙록 역시 파라마운트와 넷플릭스 양사 지분을 상당량 보유하고 있어 인수전의 향배를 섣불리 가늠하기 어려운 상황이다.