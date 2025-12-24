아나모픽 기술로 구현한 입체적이고 생생한 미디어아트

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 중구(구청장 김길성)는 오는 12월 31일 열리는 명동스퀘어 첫 글로벌 카운트다운 행사에서 충무공 이순신 장군의 탄생지인 중구의 역사성과 정체성을 담은 아나모픽 미디어아트 영상 ‘이순신 1545 중구’를 최초 공개한다고 밝혔다.

중구의 새로운 도시브랜드 이름이기도 한 ‘이순신 1545 중구’ 영상은 대한민국을 대표하는 영웅 이순신 장군이 1545년 중구에서 태어나 시대를 넘어 기억되는 영웅이 되기까지의 여정을 담았다. 장군의 탄생과 성장, 위기와 도약의 서사를 통해 중구가 품은 역사적 의미를 현대적으로 풀어냈다.

영상은 아나모픽(Anamorphic) 기법이 적용돼 금빛 파티클과 함께 펼쳐지는 백학(鶴)의 날개, 시대와 공간을 가로지르는 화살의 움직임 등 주요 장면들이 화면을 뚫고 나오는 듯한 입체감과 몰입감을 선사한다.

‘이순신 1545 중구’영상은 12월 31일 밤, 명동스퀘어에서 열리는 첫 글로벌 카운트다운 행사에서 최초 상영되며, 현장 관객은 물론 KBS 유튜브 생중계를 통해 전 세계로 송출될 예정이다.

최초 공개 이후에는 명동스퀘어 첫 초대형 스크린인 ‘신세계백화점 본점’ 전광판에서 매일 정기 상영된다. 이와 함께 지난 11월 들어선 을지로입구역 인근 ‘교원내외빌딩’ 초대형 스크린과 명동 곳곳의 주요 전광판에서도 차례대로 상영될 예정이다.

김길성 중구청장은 “이순신 1545 중구 영상을 통해 중구만의 정체성과 이야기가 전 세계에 널리 알려지길 기대한다”고 밝혔다.