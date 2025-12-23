3000TEU 컨테이너선 활용 국전선사 공모 행정·사법·금융·기업 인프라 부산에 집적화 수산식품 수출 확대, 2030년 40억달러 달성

[헤럴드경제=양영경 기자] 해양수산부가 ‘북극항로 시대’를 선도하기 위해 내년 북극항로 시범 운항에 나선다. 기후변화로 인한 어업 환경 변화를 고려해 어업 생산구조 전반에 대한 개편 작업도 추진한다.

김성범 해수부 차관은 23일 오후 부산 해양수산부 청사에서 열린 대통령 업무보고에서 이 같은 내용을 포함한 중점 과제를 발표했다.

해수부는 내년부터 북극항로 시범 운항을 본격적으로 준비하며, 3000TEU급(1TEU는 20피트짜리 컨테이너 1개) 컨테이너선을 활용해 부산에서 노르웨이 노트르담까지 운항할 수 있는 국적 선사를 공모한다는 계획이다.

북극항로 거점 조성을 위해 ‘부산항 3.0 전략’도 추진한다. 행정·사법·금융·기업 인프라를 부산에 집적하고 동남권투자공사와 해사법원, 해운기업을 유치해 시너지를 창출하겠다는 구상이다. 북극항로추진본부를 중심으로 동남권투자공사를 통한 투자 대상 발굴에도 나선다.

해수부는 또 기후변화에 대응해 어업 생산 구조를 전면 개편한다. 근해 어선의 40%를 향후 5년간 감축하는 방안을 검토하는 등 수산 자원에 비해 과도한 어선 세력을 집중적으로 관리한다. 남은 어선은 대형화·현대화를 통해 생산성을 높이고, 은퇴 어업인에게는 재취업 일자리를 제공할 계획이다.

양식업 역시 스마트화와 규모화를 통해 성장 산업으로 육성한다. 먼바다와 동해를 중심으로 신규 양식 적지를 발굴하고 스마트 양식 선도 지구 지정에 나선다.

수산식품 수출 확대에도 박차를 가한다. 올해 K-푸드 수출액 가운데 수산 식품은 30억달러로 24.3%를 차지했다. 특히 국산 김은 세계 교역량의 72%를 차지하고 있으며, 올해 연말까지 수출액이 11억달러를 넘어설 것으로 전망된다.

해수부는 김을 비롯해 참치, 굴 등 수출 유망 품목의 경쟁력을 높여 2030년까지 김 15억달러를 포함해 수산 식품 수출액 40억달러를 달성한다는 목표를 내걸었다.

아울러 국익을 중심으로 한 해양주권 확립을 위해 불법조업 근절과 해양 관할권 강화에 나선다. 외국 어선의 불법조업에 대해서는 대응 패러다임을 퇴거에서 나포로 전환하고, 위성·항공 등 감시·단속 역량을 강화해 실효적인 단속 체계를 구축할 계획이다. 독도에 대해서는 제5차 독도 이용기본계획을 수립하는 한편, 연구·안전·교육 등 각 분야에서 범정부 협력을 강화한다는 방침이다.

김 차관은 “해수부의 ‘부산 시대’를 통해 새로운 바다의 미래를 열어갈 수 있도록 전 직원이 혼신의 노력을 다하겠다”고 강조했다.

한편 해수부는 이날 부산 동구 부산청사에서 개청식을 열고 본격적인 ‘부산 시대’의 출범을 알렸다.

이에 맞춰 북극항로 개척과 해양 수도권 조성을 총괄하는 범부처 지휘 본부 역할을 맡을 해수부 소속 북극항로추진본부도 공식 출범했다. 북극항로추진본부는 본부장과 부본부장 아래 3개과, 31명 규모로 운영되며 해양수산부를 비롯해 산업통상자원부·행정안전부·국토교통부 등 10개 부처와 지자체, 공공기관에서 파견된 인력으로 구성된다.