[헤럴드경제=나은정 기자] 방송인 전현무(48)가 ‘차량 내 링거’ 방송 장면과 관련해 경찰의 수사 착수 보도가 나오자 “적법한 진료행위의 연장선”이었다며 재차 해명에 나섰다.

전현무 소속사 SM C&C는 23일 입장문을 내고 “이번 사안은 약 9년 전의 의료 행위에 관한 내용”이라며 2016년 당시 진료 기록 내역을 공개했다. 공개된 진료 기록에 따르면 전현무는 지난 2016년 1월 14일, 20일, 26일 세 차례 병원을 찾아 진료를 받았다.

소속사 측은 “진료 기록부에는 진료 일시, 환자 성명, 상병, 증상 내용, 병원명칭 등 치료 관련 모든 기본 사항이 정확히 기재돼 있다”면서 “진료비 수납 내역을 통해 해당 치료가 정식 진료에 따른 비용 처리였다는 점이 확인되고, 1월 20일 수액 처치 후 6일 후 병원 재방문시 의료폐기물을 반납했다”고 설명했다.

이어 “해당 진료는 인후염·후두염·위식도역류 등의 진단에 따른 항생제, 소염제, 위장약 중심의 치료였으며, 수액은 치료를 보조하기 위한 의료 행위의 일환이었다”라며 “이 자료들을 통해 당시 전현무 씨의 의료 처치는 의료진의 판단 하에 의료기관에서 이루어진 적법한 진료 행위의 연장선이었음을 말씀드린다”고 강조했다.

그러면서 “현재 제기되고 있는 의혹은 사실과 다르다”며 “향후 관계 기관의 사실 확인 절차가 진행될 경우에도 관련 자료를 성실히 제출하고 적극적으로 협조하겠다”고 덧붙였다.

앞서 방송인 박나래, 그룹 샤이니 키, 유튜버 입짧은 햇님 등이 이른바 ‘주사이모’라 불리는 비의료인에게 불법 의료 서비스를 제공받은 사실이 확인되자 전현무도 도마에 올랐다. 2016년 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 방송 장면에 그가 차량 안에서 링거를 맞고 있는 모습이 다시 재조명 되면서다.

전현무 측은 논란이 불거지자 지난 19일 공식 입장문을 통해 “전현무는 당시 목 상태가 좋지 않아, 병원에서 담당 의사의 진료와 처방을 거쳐 치료를 받은 것”이라고 해명했다.

특히 “촬영 일정까지 시간이 충분하지 않아 의사의 판단 하에 부득이하게 이동하며 처치를 마무리하는 과정의 일부가 방송에 노출된 것”라며 “의료인을 개인적으로 호출하거나 불법적인 시술을 받은 사실은 없다”고 의혹을 일축했다.

그러나 서울 강남경찰서는 전현무의 차량 내 링거 처치와 관련해 ‘의료기관 및 의료행위 적법성을 확인해달라’는 고발장을 접수받고 수사에 착수했다고 23일 밝혔다.

다음은 SM C&C 공식입장 전문