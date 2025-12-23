[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 지역 대기업 생산시설 중 한 곳인 롯데칠성음료 광주공장의 폐쇄 추진에 대해 지역 사회 차원의 해결책이 마련돼야 한다는 주장이 제기됐다.

23일 더불어민주당 전진숙(광주 북구을) 의원실에 따르면 최근 롯데칠성음료는 광주 북구 양산동 본촌산단에 있는 광주공장의 폐쇄를 추진하고 있다.

롯데칠성음료가 광주공장 폐쇄 계획을 마련했고, 최근에는 임직원의 원거리 전환 배치 문제 등을 노동조합 관계자들에게 일방적으로 통보했다고 전 의원실은 전했다.

롯데칠성음료 광주공장은 광주에 있는 기아 오토랜드나 삼성전자 공장보다 규모가 작은 생산시설이지만, 신제품 파일럿·초기품질 안정화·시장 반응에 따른 소량 조정 등의 업무를 담당하며 고용 창출 효과를 견인해 왔다.

이 때문에 다른 지역보다 작은 음료산업 제조업 기술 기반을 다지는 계기가 됐고, 물류·영업·용역 등의 업무에 종사하는 200여명의 고용거점 역할도 해왔다.

전 의원은 “최근 노조 관계자와 면담을 통해 본사 차원의 폐쇄가 추진 중이라는 사실을 확인했다”며 “광주공장 폐쇄는 지역 대기업의 엑시트 도미노 현상을 가속할 가능성이 있다”고 말했다.

이어 “광주공장을 폐쇄·이전하게 되면 청년인구 유출 문제로 이어지기 때문에 기업의 단순한 구조조정 문제가 아니다”며 “상생 경제 구조 자체가 무너질 수 있는 만큼 지역 사회에서 지혜를 모아 풀어가야 할 숙제”라고 강조했다.

롯데칠성음료 광주공장 임직원들도 호소문을 내고 “사측은 직원들과 협의·사회적 논의를 거치지 않고 폐쇄를 일방적으로 추진하고 있다”며 “제조업 기반이 약한 광주를 위해 지방자치단체·관계기관·국회에서 사측과의 중재나 폐쇄 재검토에 대해 도와달라”고 밝혔다.