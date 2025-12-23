울산시, ‘소규모주택정비 관리구역’ 지정 국비 등 300억원 투입, 2027년 착공 예정

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 1970년대 조성된 울산시 북구 염포동 중리마을이 ‘새 집 갖기 재개발 사업’으로 오는 2027년 현대적 마을로 변모한다.

울산시는 23일 김두겸 울산시장의 언론 브리핑을 통해 ‘구도심 새 집 갖기 재개발 사업’ 추진의 일환으로 ‘북구 염포동 중리마을 소규모주택정비 관리계획 승인 및 관리지역 지정’을 고시했다고 밝혔다.

염포동 중리마을은 1970년대에 조성된 집단취락 형태의 마을로, 전체 건축물 중 준공한 지 20년 이상 된 노후 주택 비율이 84%에 이른다. 이에 따라 지난 2019년 9월 주거환경개선사업 대상지로 지정됐으나 고령화 지역 특성상 자력 주택개량이 어려워 사업 추진에 어려움을 겪어 왔다.

이에 울산시는 주민과 공공이 협력하는 방식의 주택재개발로 방향을 전환해 중리마을을 ‘소규모주택정비 관리구역’으로 지정함으로써 주민의 경제적 부담을 줄이고 사업 추진 속도를 가속화하게 됐다.

관리구역으로 지정되면 도로, 주차장 등 기반시설 설치에 국비 150억원, 시비 90억원, 구비 60억원 등 300억원까지 지원받을 수 있으며, 사업기간도 주택재개발 정비사업과 비교해 절반으로 단축된다.

울산시와 북구는 내년 상반기에 ▷기반시설 조성을 위한 실시설계 ▷조합 설립, 하반기에는 ▷기반시설 설치를 위한 국비 공모 신청을 하고 2027년에 착공에 들어갈 계획이다.

김두겸 울산시장은 이날 언론 브리핑에서 “구도심 새집 갖기 재개발 사업은 침체된 도심에 활력을 불어넣는 사업으로, 염포동 중리마을뿐만 아니라 기존 재개발 방식으로 추진이 어려운 지역에서도 신속하게 새 집을 마련할 수 있도록 전 행정력을 집중하겠다”고 밝혔다.