국무회의서 직제 개정안 의결

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융위원회가 150조원 규모의 국민성장펀드를 운영·관리하기 위한 범부처 합동기구를 신설한다. 자본시장 불공정거래 조사 인력은 확충하고 한시 조직이었던 가상자산과와 가상자산검사과 등을 상시 조직으로 둔다.

금융위원회는 23일 국무회의에서 이러한 내용을 담은 ‘금융위원회와 그 소속기관 직제’ 개정안이 의결됐다고 밝혔다.

금융위에는 3년 한시 조직인 국민성장펀드추진단이 신설된다. 한국산업은행에 설치된 국민성장펀드 사무국과 협업해 첨단산업과 지역경제에 파급효과가 큰 메가프로젝트에 대한 금융 지원 방안을 마련할 계획이다.

추진단은 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 등 관계 부처 인력 34명이 참여하는 범부처 합동기구로 구성된다. 금융 지원뿐 아니라 규제, 세제, 연구개발(R&D) 지원을 연계한 종합적인 정책 수단을 통해 산업과 금융의 연계를 강화하겠다는 구상이다.

자본시장 불공정거래 대응도 강화한다. 금융위는 투자자 신뢰 회복과 공정한 시장 질서 확립을 위해 자본시장 불공정거래 조사 인력을 5명 증원한다.

디지털 정책 소통 강화를 위해 디지털 홍보 인력 1명도 추가로 보강한다.

이와 함께 한시 조직이었던 가상자산과·가상자산검사과 및 금융정보분석원(FIU) 제도운영기획관을 상시 조직으로 전환된다.