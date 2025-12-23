과기정통부 2차관 주재, 첫 회의 침해사고 조사·수사, 이용자 보호 등

[헤럴드경제=고재우 기자] 정부가 쿠팡 사태 해결을 위해 총력전에 나선다. 관계 부처들이 참여한 범부처 TF를 구성하고, 첫 회의에 들어갔다.

정부는 23일 정부 서울청사에서 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출 사태 등 대응을 위한 ‘쿠팡 사태 범부처 TF(범부처 TF)’ 1차 회의를 개최했다고 밝혔다. TF에 참여한 부처는 과기정통부, 노동부, 국토부, 중기부, 개인정보위, 방미통위, 금융위, 공정위, 국정원, 경찰청 등이다.

앞서 정부는 쿠팡 고객 정보 유출 사고로 인한 국민적 불안 확대, 국회 청문회에서 제기된 문제 등에 따라 과기정통부 2차관을 팀장으로 하는 범부처 TF를 구성했다. 범부처 TF에서는 침해사고 및 개인정보뿐만 아니라 쿠팡 기업 운영 전반에 걸쳐 제기된 여러 문제점이 논의된다. 특히 ▷침해사고 조사·수사 ▷이용자 보호 ▷정보보호 및 개인정보보호 인증제도 개편 ▷기업 책임성 강화 등이 중점적으로 다뤄진다.

1차 회의에서 각 부처는 부처별 대응 상황을 공유하고, 이번 사태의 신속한 문제 해결 및 엄정한 조치를 위한 TF 운영 방향 등을 논의했다.

류제명 2차관은 “정부는 이번 쿠팡 사태를 국민의 신뢰를 훼손한 중대한 사회적 위기로 인식하고 있다”며 “범부처 TF를 통해 사고 원인 조사 및 책임 규명, 이용자 보호, 기업의 사회적 책임 강화 등을 신속하게 추진할 계획”이라고 말했다.

이어 “정부는 국민의 의혹 및 불안이 해소될 때까지 쿠팡의 문제점을 밝혀내고 끝까지 책임을 묻겠다”고 덧붙였다.